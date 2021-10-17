Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi! HDP’lilerle sergi açılışına katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.
"EKREM İMAMOĞLU BİZİ ZİYARET ETMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI"
Baba Süleyman Aydın, oturma eylemi yapan aileler adına gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Diyarbakır'a geldiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu ancak kendilerini ise ziyaret etmediğini söyledi.
776 gündür evlat nöbetini sürdürdüklerini ifade eden Aydın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen anne ve babaların HDP il binası önünde çocuklarını istediğini belirtti.
"Dün Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a geldiğini öğrendik. İlk önce evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra üzüldük. Ekrem İmamoğlu bizi ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Maalesef genel başkanları da ziyaret etmedi." diyen Aydın, İmamoğlu ve CHP'ye tepkilerini dile getirdi.
HDP'LİLERLE POZ VERDİ
Evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etmeyen Ekrem İmamoğlu, HDP'liler ile sergi açılışına katıldı. İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık'la birlikte kameralara poz verdi.