Sedat Peker’e ağırlaştırılmış müebbet hapis şoku

İddianamede Peker'in ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Peker hakkında 1990'lı yıllarda mafya oluşumu içerisinde yer alıp işlediği suçlardan dolayı 97 ve 98 yıllarında soruşturma başlatılmıştı. Peker, Romanya'ya kaçtı, Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı. 2002'de verdiği davet ve karıştığı olaylar, 2001'de 14 yaşındaki bir çocuğu istismar eden pilavcıya kendi usulünce ceza vermesi gibi olaylarla anıldı."Silahlı tehdit", "Adam kaçırma" ve "Örgüt kapsamında korkubaskı oluşturarak kişi veya firmaların mal varlığına çökmek suretiyle yağma" ve benzeri eylemlerle büyük maddi çıkar elde etti.Örgüt eylemlerini Peker yapmadı, örgüt üyelerine yaptırdı ve kendisi hukuksal bir problemden sürekli kaçındı. İkamet ettiği Beykoz'daki villa çeşitli silahlar ve korumalar ile korundu. Peker burada mağdurlara korku saldı.Savcılık 30 mağdur belirledi. Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer aldı.İddianamede, 26'sı tutuklu 92 şüpheliden Peker'in örgüt lideri, 9 şüphelinin örgüt yöneticisi, 82 şüphelinin bir kısmının örgüt üyesi, bir kısmının da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler olduğu belirtildi. İddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin kabulü halinde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.