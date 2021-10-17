Taliban’ın uluslararası görüşme trafiği! Birçok kuruluş ve ülkeyle masaya oturdular

Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Taliban'ın Afganistan'da kurduğu geçici hükümetin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulselam Hanefi ile iki ülkenin sınırında bulunan Tirmiz şehrinde 16 Ekim'de bir araya geldi.

Toplantıda iki ülke arasındaki ticari-ekonomik iş birliği, uluslararası yük taşımacılığı ve transit konuları ile sınır güvenliği meselelerinin ele alındığı, altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, özellikle Surhan-Puli Humri enerji nakil hattı ile Termez-Mezar-i Şerif-Kabul-Peşaver demir yolu inşaatı konularının detaylı olarak masaya yatırıldığı bildirildi.

Yeni dönemde Pakistan'dan Afganistan'a yapılan önemli bir ziyaret de Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in eylül başında Kabil'e gidişi oldu.

Taliban'ın Kabil'de bir yönetim yapısı oluşturma çabaları sürerken yapılan ziyarette, Hamid'in Taliban liderleriyle son gelişmeleri ele aldığı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini görüştüğü bildirildi.

Ayrıca, Kabil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri de Taliban'la görüşmelerini sürdürüyor. Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki, başkent Kabil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileriyle eylül ayının sonunda düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi.

TALİBAN TEMSİLCİLERİ ABD'Lİ YETKİLİLERLE KATAR'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Afganistan'da kurulan geçici Taliban hükümetinde "Birinci Başbakan Yardımcılığı" görevini üstlenen Abdulgani Birader, önceki dönemde ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde o dönem ABD Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo'yla bir araya gelmişti. Öte yandan, Birader'in önceki ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı uzun telefon görüşmesi de o dönem basına yansımıştı.

ABD heyeti, ülkenin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra ise Taliban ile ilk kez yüz yüze 9-10 Ekim'de Katar'da görüştü.

Taliban ve ABD heyetleri arasında Doha'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve olumlu geçtiğini söyledi.

Taliban hükümeti, görüşmelerde ABD'ye ekonomik ve diplomatik ilişkiler içinde olmak istediklerini ilettiklerini ve Washington yönetiminin Afganistan'ın kalkınmasında etkin rol oynamasını istediklerini de dile getiriyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de Twitter'dan paylaştığı mesajda, görüşmelerin samimi bir ortamda geçtiğini, sorunların çözümüne yönelik iyi bir fırsat olduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde sürdürülmesi konusunda tarafların mutabık kaldığını belirtti.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan "Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında", ABD temsilcilerinin, Washington yönetiminin Afgan halkına insani yardım ulaştıracağını ve diğer insani yardım kuruluşlarının işlerini kolaylaştıracağını söylediği bildirildi.

Taliban ayrıca Doha'da İngiltere, Fransa, İtalya, Norveç, Almanya, Hindistan, BM, AB, NATO Temsilcileri ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımcısı David Cohen'le de temaslarda bulundu.