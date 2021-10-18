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Giriş Tarihi: 18.10.2021 22:50 Son Güncelleme: 18.10.2021 22:51

Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Başkan Erdoğan’dan Nuri Pakdil paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat yıl dönümünde Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

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Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
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