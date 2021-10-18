CHP’nin tetikçi basınına TÜGVA’dan ortak tepki

Türkiye Gençlik Vakfı
(TÜGVA) üyeleri dün sabah namazı sonrasında 81 ilde son günlerde sosyal medya üzerinden ve CHP tarafından vakfa yönelik yapılan iftiralarla ilgili açıklama yaptı. İstanbul
'da da Taksim Camisi'nde namaz sonrası bir araya gelen vakıf üyeleri adına açıklamayı İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan yaptı. Gruptakiler, açıklama sırasında sık sık, "Yaşasın TÜGVA, yaşasın hakikat" diye slogan attı.
"SAHTE BELGELERLE HEDEFE ALDILAR"
Emrullah Şanlan, "CHP'li İBB zabıtası TÜGVA Adalar Gençlik Merkezi
'mizin kilitlerini hukuksuza değiştirdi. CHP Adalar ilçe örgütü ve zabıtalar, ellerinde hiçbir tahliye kararı yokken ve yanlarında hiçbir yasal yetkili olmadan merkezi işgal etti. "Tahliye kararı varsa gösterir misiniz?" diyen gençlerimiz CHP'lilerce darp edildi, yaralandı. Yetmedi TÜGVA'ya ait olan eşyalarımız tutanak bile tutulmadan gasp edildi" dedi.
Yalanların değil hakikatin kazanacağını ifade eden Şanlan, "İlçe binamızı geri aldık. O günden sonra CHP ve CHP'nin beslediği medya kelimenin tam anlamıyla saldırıya geçti. Çünkü TÜGVA CHP'lilerin jekobence, bugüne kadar biz yaptık oldu anlayışını yerle bir etmişti. TÜGVA, CHP'lilerin, 'Hukuk önünde herkes eşittir ama CHP'liler daha eşittir' dayatmasını yıkıp geçmişti. İşte CHP'liler, fondaş medyası, trolleri, yurtdışında kaçak yaşayan etki ajanları ortaya çıkan hukuksuzluğu gaspı çapulcuğu unutturmak için yeni ve daha büyük bir yalan servis ettiler çünkü akıl Hocaları Gobels'ti" diye konuştu.
TÜGVA'ya yönelik iddiaların masa başında hazırlanmış sahte belgelerle sunulduğunu kaydeden Emrullah Şanlan, "Aslı astarı olmayan, tamamen masa başında hazırlanmış sahte belgelerle TÜGVA nezdinde milli ve manevi değerlere sahip vakıflarımızı ve derneklerimizi hedef aldılar.
BENZERİ 17-25 ARALIK'TA YAŞANDI
Biz bu örgütlü kötülüğü 17-25 Aralık sürecinde de geçmişte de görmüştük. 28 Şubat
'ta MGV
, yakın zamanda Ensar
ve TÜRGEV
, şimdi de TÜGVA hamleleriyle bizi etkisiz hale getireceklerini zannedenler bu coğrafyanın kadim kökleriyle buluşmasına asla engel olamadılar ve asla da olamayacaklar" açıklamasında bulundu. Şanlan, konuşmasının devamında özetle şu ifadelere yer verdi:
Kendisini gençlerin demokrat amcası olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı binlerce ortaokullu ve liseli gencin faaliyetlerine katıldığı TÜGVA'ya ve TÜGVA'lı gençlere hakaret ve küfürler içeren bir video yayımladı, gençlerimize "lağım" diyerek küfretti. Bu küfrünü kendisine misliyle iade ediyoruz. Gençlerin demokrat amcası değil çapulcuların ve vandalların faşist ideoloğudur.