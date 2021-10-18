FETÖ’cü Emniyet Müdürü, gizli tanık ifadesini geri çekti! Bakırköy İlçe Müdürünü PKK’lı diye takibe aldırmış

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz 2016'da Adana TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Karabörk, gizli tanık olarak verdiği ifadeyi 2018 yılında zorla imzaladığı gerekçesiyle geri çekti.
İfadeyi geri çekmesinin ardından 2019 yılında Karabörk'ün sanık olarak yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlenen Emniyet Müdürü Murat Çetiner, sanık Karabörk ile 1996 yılında Polis Akademisinden devre arkadaşı olduklarını ve kendisiyle herhangi bir samimiyeti olmadığını ifade etti. Kendisinin Şırnak'ta görev yaptığı dönemde Karabörk'ün İstanbul'da görev yaptığını, Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını yönettiği bu operasyonların fikir alt yapısında ve operasyonel çalışmalarında kendisinin de katkısının olduğunu, o dönemin etkili savcıları Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile bu soruşturmalar kapsamında yakın temas ve samimiyetinin olduğunu kendisine övünerek anlattığını kaydetti.
Çetiner, Karabörk'ün Şırnak'ta görev yaptığı dönemde KCK operasyonları sebebiyle MİT mensuplarının deşifre edilmesine yönelik etkin olarak çalıştığını ve bu kapsamda bunu özellikle yaptığına dair ifadelerde bulunduğunu belirtti. Karabörk'ün çeşitli ortamlarda yapmış olduğu değerlendirmelerde MİT'e ilişkin yaptığı operasyonları ve devletin uğramış olduğu zaafiyeti övünçle anlattığını kaydeden Çetiner, Karabörk'ün KCK'nın MİT tarafından kurulduğuna dair beyanlarının olduğuna vurgu yaptı.
"BAKIRKÖY İLÇE MÜDÜRÜNÜ PKK'LI DİYE TAKİBE ALDIRMIŞ"
Karabörk ile denk geldikleri dönemde Karabörk'ün yanlış yaptığı hususlarda kendisine açıkça ikazda bulunduğunu anlatan Çetiner, bu durumu o dönemki Vali'ye arz ettiğini, daha sonra söz konusu yanlış hareketlerin ve uygulamaların kesildiğini aktardı. Çetiner, daha sonra Karabörk'ün Adana TEM Şube Müdürü olarak atandığını ve bu dönemde de MİT Tırları operasyonlarıyla ilgili etkin bir rol üstlendiğini duyduğunu belirtti.
17-25 Aralık süreci sonrasında kendisinin Bakırköy Emniyet Müdürü olarak atandığını, Karabörk'ün de bu dönemde açığa alındığını ve bu şekilde kendisini ziyarete geldiğini kaydeden Çetiner, yapmış oldukları görüşmede Karabörk'ün Ergenekon operasyonlarında kurucu olarak aynı zamanda PKK'lı olduğu şeklinde isnatlarla kendisini fiziki ve teknik takiple dinlemeye aldırdığını, söz konusu isnatları Fetullah Gülen'in talimatlarıyla yaptığını, bundan dolayı çok büyük pişmanlık yaşadığını belirttiğini savundu.
"ÖRGÜT FETÖ'CÜ OLMAYANLARI YIPRATMAK İÇİN KARABÖRK'Ü KULLANDI"
Karabörk'ün kendisine cemaat abileri ve Fetullah Gülen tarafından en büyük düşman olduğunun ilan edildiğini ve aleyhine yapılması gereken her şeyin mübah olduğunu söylediğini anlatan Çetiner, Karabörk'ün kendisine pişman olduğunu ve o dönem beraber Şırnak'ta görev yaptıkları Vali'den yardım talep etmelerini istediğini aktardı.
Çetiner, Karabörk'ün bildiği bütün konuları devletin ilgili merciileriyle paylaşarak yardımcı olabileceğini, kesinlikle devlete ve millete sadakatten ödün vermemesi gerektiğini, kendisiyle görüştükten sonra başka gizli görüşmeler içerisine girerek FETÖ yöntemlerinin kendisi için faydası olmayacağını söylediğini kaydetti.
Çetiner, daha sonra Karabörk'ün ihraç olduğunu ve etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğu ifadelerde kendisinin de adını geçirdiğini belirterek, bu hususta söz konusu bu iftiralar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Karabörk'ün stratejik düzeyde operasyonel kabiliyeti olan önemli bir FETÖ mensubu olduğunu ifadesinde belirten Çetiner, Karabörk'ün verdiği beyanlarda özellikle FETÖ'nün bilinen şaşırtmaca taktiklerini kullanarak olmayan kişilerin de FETÖ davalarında özel olarak soruşturulmasını ve mağdur olmasını sağlamak için görevlendirildiğini vurguladı.