FETÖ’cü Emniyet Müdürü, gizli tanık ifadesini geri çekti! Bakırköy İlçe Müdürünü PKK’lı diye takibe aldırmış

Çetiner, Karabörk'ün Şırnak'ta görev yaptığı dönemde KCK operasyonları sebebiyle MİT mensuplarının deşifre edilmesine yönelik etkin olarak çalıştığını ve bu kapsamda bunu özellikle yaptığına dair ifadelerde bulunduğunu belirtti. Karabörk'ün çeşitli ortamlarda yapmış olduğu değerlendirmelerde MİT'e ilişkin yaptığı operasyonları ve devletin uğramış olduğu zaafiyeti övünçle anlattığını kaydeden Çetiner, Karabörk'ün KCK'nın MİT tarafından kurulduğuna dair beyanlarının olduğuna vurgu yaptı.

"BAKIRKÖY İLÇE MÜDÜRÜNÜ PKK'LI DİYE TAKİBE ALDIRMIŞ"

Karabörk ile denk geldikleri dönemde Karabörk'ün yanlış yaptığı hususlarda kendisine açıkça ikazda bulunduğunu anlatan Çetiner, bu durumu o dönemki Vali'ye arz ettiğini, daha sonra söz konusu yanlış hareketlerin ve uygulamaların kesildiğini aktardı. Çetiner, daha sonra Karabörk'ün Adana TEM Şube Müdürü olarak atandığını ve bu dönemde de MİT Tırları operasyonlarıyla ilgili etkin bir rol üstlendiğini duyduğunu belirtti.