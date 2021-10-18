Kılıçdaroğlu’nun tehdidi açıkça bir suçtur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
3 ülkeli Afrika
turundaki ilk durak olan Angola
'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı
'nda önemli mesajlar verdi.
AFRİKALI KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜMEK ARZUSUNDAYIZ:
Afrika'yla gün geçtikçe genişleyen diplomatik ağımızla, 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle stratejik bir ortak olarak öne çıkıyoruz. 21. yüzyılda, Afrika kıtasının rolünün belirleyici olacağı inancıyla ilişkilerimizi kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde ilerletmek istiyoruz. Biz Afrika ülkeleriyle iş birliğimizi başkaları gibi eski sömürge düzenliyle devam ettirmeye çalışanlardan değiliz. Afrikalı kardeşlerimizle birlikte başarmak, birlikte yürümek arzusundayız.
BUNLAR NE DEVLET YÖNETİMİ NE MİLLİ İRADE BİLİYOR:
Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım aynı zamanda açıkça bir suçtur. Herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir. Aynı mecburiyet tüm siyasetçiler için de geçerlidir. Bu açıklama tabii CHP
zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabii bu CHP zihniyetinin ilk çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Bunlar ne devlet yönetiminin ne milli iradenin ne de demokrasinin ne olduğunu biliyorlar. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Bir taraftan kalkıyorsun öğretmenleri tehdit ediyorsun. Bir taraftan memurları tehdit ediyorsun. Yeri geliyor polisi, yargıyı tehdit ediyorsun. Sen kimsin ya?
TÜRKİYE'NİN BİR HUKUK DEVLETİ OLDUĞUNU BAY KEMAL'E HATIRLATIRIM:
Her şeyden önce Türkiye
vesayeti de darbe zihniyetini de gömeli çok oldu.Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal
'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Diğer taraftan, Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Burası bir hukuk devletidir. Bir kabile devleti değildir.
BU DİL VESAYET VE DARBE DÖNEMLERİNİN DİLİDİR:
Kılıçdaroğlu şimdi bir de tarih veriyor. Ve yarın pazartesi. Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal, bu alan boş değil. Ve bu ülkede memurunun, hakiminin, polisinin, öğretmeninin, bütün bunların haklarını savunan bir iktidar vardır. Tabii Bay Kemal yeri geldi çiftçiyi tehdit etti. Yeri geldi esnafı tehdit etti. Yeri geldi toplumun hemen her kesimini tehdit etti. Her şeyden önce bu dil, vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir. Biz CHP'nin bu diline alışığız.
FETÖ'CÜLERİN, PKK'LILARIN GAZINA GELİP KENDİNİ REZİL ETMENDEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM:
Bay Kemal'in siyaset alışabilmesi çok zaman alacak ve ondan sonra da herhalde 'Elveda siyaset.' diyecektir. Ve sanıyorum bu zat Türkiye'nin hala tek parti CHP'si faşizminde veya kendisinin kamu görevlisi olarak bulunduğu 28 Şubat döneminde olduğunu sanıyor. Bu zatın FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve kendilerini desteklediklerini açıkça beyan eden kimi ülkelerin gazıyla kendini bu şekilde ortaya atarak rezil e tmesinden Türk siyaseti adına doğrusu ben de üzüntü duyuyorum. Koronavirüse bile çare bulma aşamasına gelen tıp ilminin bu zatın acınası haline de bir çözüm geliştireceğine inanıyorum.
ŞEHİT AİLELERİNDEN HUKUKİ ADIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayımladığı videoda bürokratlara, "İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'Efendim emir aldık, uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Bu size son çağrıdır. 18 Ekim tibarıyla, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size ait olmaya başlayacaktır" diye seslenmişti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz şehit aileleri olarak Kılıçdaroğlu için suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
BALON ANKETLERE GEREKEN CEVABI MİLLETİMİZ VERECEK
Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortadadır. Bu tür anketlerde manipülasyondan ciddi manada bıktık. Milletin gönlüne giremeyenler sahte anketlerle milleti kandırabileceklerini zannediyorlar. Gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını tamamıyla ayaklar altına alacak. Anketle millete psikolojik operasyon çabaları her zaman olmuştur. Ama biz bunlara alışığız. Kamuoyu araştırma şirketlerine benim güvenimin kalmadığını daha öne de açıklamıştık. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni, yakın tahminde bulunan bile çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunu açıkça gördük. Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar. Eserleri, yatırımları milletimiz görmüyor mu sanıyorsunuz? Sandık bu işlerin aynasıdır. Milletin gönlünde şaşmaz yer alan AK Parti, inşaallah Haziran'da da yola devam diyecektir. Ben milletimizin bu balon anketlere gereken cevabı vereceğine inanıyorum.
'SALGINA, AZ GELİŞMİŞ TOPLUMLARI KADERİNE TERK EDENLER GİBİ BAKAMAYIZ'
Salgında az gelişmiş toplumlar ne yazık ki kaderine terk edildi. Biz Türkiye olarak buna böyle bakamayız. 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk. İnşallah TURKOVAC aşımız çıkıyor. Biz TURKOVAC'ı da kimseye kısıtlama getirmeden her yere vermeye çalışacağız. Maske konusunda çok açık, net desteğimizi sürdürdük. Bu ülkeler arasında Afrika ülkeleri çoğunlukta olmuştur. Burada en ufak kısıtlamaya gitme düşüncemiz söz konusu değil. Az, düşük, orta gelirli ülkeler için üzerimize düşeni yapmayı taahhüt ettik. Dezavantajlı kitlelerin az gelişmiş ülkelerin aşı, tanı tedavi ve koruma araçlarına erişiminin evrensel sağlık hakkı olduğunu biliyor buna inanıyoruz.
'F-35 İÇİN ÖDEDİĞİMİZ PARAYA KARŞI F-16 TEKLİFİ YAPTILAR'
(F-16
alımıyla ilgili iddialara ilişkin soruya) Bu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa bu adımları atalım dedik. Bugünün devamlılığı için de özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. F-16'ların modernizasyonundan tutun yenilerini almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Bu F-35 ödemesini almamız gerekiyor. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz.
SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISIYLA BENZERLİĞİ MANİDAR
Kılıçdaroğlu'nun hukuksuz çağrının zillet ittifakında kol kola yürüdükleri terör örgütü güdümündeki partinin sivil itaatsizlik çağrısıyla benzerlik göstermesi de manidardır. Kamu düzenini bozmak için dostlarıyla söylem birliği ve rol paylaşımı yapmışlar.
CHP'YE GÖNÜL VERENLER! PARTİNİZİ ACIKLI DURUMDAN KURTARIN
Türkiye'nin üstelik de dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemde bu tarz yıkım siyasetine değil, eser ve hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımı da partilerini bu acıklı durumdan kurtarmak üzere harekete geçmeye davet ediyorum.
BU YÜZDEN MİLLETİMİZ BAŞKANLIK SİSTEMİNİ TERCİH ETTİ
Milletimiz Cumhurbaşkanlığı sistemi için tercihini ortaya koydu. Bunun bir nedeni de vesayet düzenini ortadan kaldırmaktır. Hatırlayın parlamenter sistemde CHP her zaman siyaseti seçilmiş iradeyi sınırlandıracak bir enstrüman olarak kullandı. Bundan dolayı milletimiz yeni sistemi başkanlık sistemini tercih etti. Bu da bürokrasinin siyasi olma özelliğini ortadan kaldırdı ve gerçek idari bürokrasi oluştu.
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLMASA SANA RANDEVU VERMEZDİ
Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası başkanı sana istediğin gün randevu verdi mi? Randevu verdi. Eğer bağımsız olmasa vermezdi. Yalan yanlış açıklamalarınla ziyaretten çıktıktan sonra hala medyayı, halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar baştan aşağı yalan-yanlış. Kim hangi doğru ve gerçek bilgiyi verirse versin, CHP yöneticilerinin bunları anlamadığı aşikar.