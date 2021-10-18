Özdere’ye yat limanı müjdesi

Bakanlıkta 10 gün süreyle askıya çıkartılan yat limanı faaliyete geçtiğinde 255 adet yat konaklayacak. Yat Limanı yat turizminin yanı sıra Özdere ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

BAKANLIK ONAYLADI

İzmir'in Menderes ilçesi sahil Özdere Bölgesi'nde yapılması planlanan yat limanı projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Özdere Yat Limanı projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verildi.

10 GÜN ASKIDA KALACAK

İDK kararı sonrasında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılan yat limanında 255 adet yat Konaklayabilecek.

150 METRE UZUNLUĞUNDA RIHTIM OLACAK

Özdere Balıkçı Barınağı'nın genişletilmesi ve rehabilite edilmesi sonrasında yapılacak olan yat limanı projesinde 180 metre uzunluğunda ana dalgakıran, 35 metre uzunluğunda tali dalgakıran, 150 metre uzunluğunda rıhtım ve 8 metre genişliğinde çekek yeri oluşacak. Proje kapsamında Özdere Balıkçı Barınağında herhangi bir değişiklik, iş veya işlem yapılmayacak ve balıkçı barınağı olarak kullanılmaya devam edilecek.

255 YAT KAPASİTELİ OLACAK

Özdere Yat Limanında boyları 6,5 m ile 26 m arasında değişen toplamda 255 adet yat konaklayacak. Proje alanında yeterli dip derinliği olduğu için, proje kapsamında dip tarama faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Projenin etüt/proje, ÇED, imar ve diğer izinleri 2 yıl, inşaat aşaması 2 yıl olarak planlandı. Proje alanı yakın çevresinin "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi" olması nedeniyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün İnşaat Yasağı Genelgesi gereği 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri (5 ay) arasında inşaat çalışması yapılmayacak olup bu tarihler dışındaki zaman aralığında inşaat çalışmaları devam edilecek.

Projenin inşaat aşamasında 30 kişi, işletme aşamasında ise yat limanında çalışacak personel ve yat kullanıcıları da dikkate alınaraktan, yat limanında olabilecek maksimum kişi sayısı 1240 olacak. Yat limanının devreye girmesi Özdere'ye ekonomik anlamda da hareketlilik getirecek. Ülke içinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yatlar burada konaklayabilecek.