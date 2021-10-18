Profesöre haciz oyunu! Sahte imzayla maaşına el koydular

İstanbul'da özel bir hastanede görevli Prof. Dr. Öner Gedikoğlu adına hazırlanan sahte senetle icralık oldu. Olay geçtiğimiz yıllarda meydana geldi. Profesör Öner Gedikoğlu özel bir hastanede doktor olarak görev yapıyordu. Doktor maaşından bir kısım kesinti olduğunu fark etti. Durumu araştırmaya başlayan Gedikoğlu, hakkında bir icra takibi bulunduğunu öğrendi.

SAHTE İMZAYLA SENET DÜZENLEDİLER

İcra karşısında büyük bir şok yaşayan doktor, icra takibi başlatan şahısları ise tanımıyordu. İcraya konu 139 bin liralık bir senetti. Senedi incelediğinde borçlunun kendisi olduğunu öğrenen ünlü doktor imzaların kendisine ait olmadığını gördü. Karakola başvuran doktor Gedikoğlu adına sahte senet düzenleyerek kendisini borçlu duruma düşüren Necdet D., ve Refik A., isimli şahıslardan şikayetçi oldu ve hakkındaki icra takibine itiraz etti.

BİLİRKİŞİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İtiraz sonrası dosya, mahkeme tarafından bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, Gedikoğlu'nun imzaladığı iddia edilen senedin üzerinde yaptığı incelemede imzaların profesörün el ürünü olmadığına kanaat getirdi. Mahkeme bilirkişi raporu sonrası borcun iptaline karar verirken doktorun şikâyetçi olduğu ceza soruşturması devam ediyor.