Yunus Emre’yi yâd eden sergi!

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), vefatının 700. yıl dönümü sebebiyle 2021 yılını Yunus Emre yılı ilan etmişti. Pendik Belediyesi de 2021 Yunus Emre yılı dolayısıyla "Bir Dem Yunus" El Sanatları Sergisi'ni Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde açtı.

YUNUS EMRE'Yİ YÂD EDEN SERGİYE DAVET ETTİ

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin resmi Twitter hesabından sergiyi duyurarak şunları söyledi: " "Bir Dem Yunus" El Sanatları Sergimiz ile Halk Şairimiz Yunus Emre'yi yad ediyoruz . Kaligrafi, hat, tezhip, minyatür ve kat'ı branşlarındaki eserlerin yer aldığı sergimizi 30 Ekim'e kadar ziyaret edebilirsiniz."

31 sanatçının kaligrafi, hat, tezhip, minyatür ve kat'ı eserlerinin yer aldığı "Bir Dem Yunus" isimli sergi ise 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.