Ankara’da 2,5 yılın karnesi! Büyükşehir’de vaat çok icraat yok

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:



Çubuk 2 projesi geçmiş dönemde başlatılan çalışma bu dönemde açıldı. Mevcutta olan 30 Ağustos Zafer Parkı, iyileştirilerek hizmete açıldı. Ahlatlıbel'de yapımı tamamlanan Şule Çet Parkı'nın açılışı yapıldı. Seçim öncesi bin 700 mahalleye kreş vaadedildi. Mevcut Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinin içine kreş, mevcutta olan Ahmetler Hanımlar Lokali ve Çocuk Kulübü'nün tabela değişerek kreş, Çukurambar'da belediyeye ait bir binaya kreş olmak üzere toplam 3 kreş.

MANSUR YAVAŞ'IN VAATLERİ HAVADA KALDI



Mansur Yavaş, seçim öncesinde onlarca vaatte bulundu ancak bunların pekçoğu yapılmadı



* Suya indirim olacaktı aksine zam geldi.

* Kızılırmak'tan su almayacaktı, şu an yüzde 40 oranında su kullanılıyor.

* Havaalanına Siteler üzerinden Pursaklar ve Çubuk'a kadar uzanan yeni bir metro hattı planlanıp yap işlet formülü ile yapılacaktı. Monaray yapılacaktı.

* Barajların tamamının üzeri güneş panelleriyle kapanacak ve buharlaşma önlenecekti.

* Ulus trafiği yer altına alınacaktı.

* Her mahalleye kreş yapılacaktı.

* Gölbaşı'na metrobüs yapılacaktı.

* Bütün köyler elektrik enerjisi ile ısıtılacaktı.

* Uyanık kütüphaneler yapılacaktı.

* Kızılay-Cebeci arası treylebüs sistemi kurulacaktı.

* Hayvan otelleri yapılacaktı.

* Sevgi ve kültür parkları yapılacaktı.

* 58 km metro yapılacaktı.

* 32 km bisiklet yolu yapılacaktı.

* Asfalt katılım payı alınmayacaktı.

Taksicilere ikişer adet IPad verilecekti.

BEYPAZARI BELEDİYESİ:



2019 yılı başı itibariyle 33000 m2lik 7 adet yeni park yapıldı, mevcut 20 parkın oyun grupları yenilenirken parklara 2500 m2 ilk yeşil alan ilave edildi . İlçede bulunan 57 parkın tamamının aydınlatmaları yenilendi. Hıdırlıktepe rekreasyon alanında 35000 m2lik alanda yeşillendirme peyzaj çalışması yapıldı. Örnek meyve bahçesi ve sera kompleksi içerisinde 10000 m2lik alanda lavanta tarlası çalışmaları sürüyor. Buna ek olarak belediye hizmet alanı çevresinde 1500 m2lik yeşil alan oluşturuldu. 10000'in üzerinde yeni fidan dikimi ile 2000in üzerinde mavi ladin ve selvi ağacı dikimi gerçekleştirildi. 3 adet yeni parkın ihalesi yapıldı; yapım çalışmaları sürüyor. 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksi yapım çalışmaları sürüyor.