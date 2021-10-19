Baraj var, su yok! Suyun merkezinde susuzluk

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Genel Müdürlüğüne sorunlarını ileten Aluçbaşı Mahallesi sakinleri defalarca müracaat etmelerine rağmen sorunlarının çözüme ulaşmadığını belirterek "en son Mansur Yavaş Çamlıdere'ye geldiğinde kendisine bizzat sorunlarını ilettiklerini ama aradan gecen zaman içinde halen sorunlarının çözülmediğini dile getirdiler.



"21. Yüz Yılda Ankara'nın yanı başında Ankara'nın içme suyunun % 70 ni Çamlıdere Barajından karşılarken köylerimizin böyle susuzluk çekmesini sindiremiyorum Hem bizim suyumuzu kullanacaksın hem de bize su vermeyeceksin bu kabullenilecek bir durum değil. Konuşmaya gelince çok güzel konuşuyorlar ama iş hizmete gelince ortada hizmet yok."





SABAH'a konuşan Çamlıdere Belediye Başkanı H. Caner Can:



" ALÇUÇBAŞI Mahallemizin içme suyu sorununu kısıtlı imkânlarımızla biz belediye olarak çözmeye çalıştık ama takdir edersiniz ki yeraltı ve yer üstü suları Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ Genel müdürlüğüne ait olduğu için belli bir noktadan sonra müdahale edemiyoruz. Biz mahallemize geçici olarak su tankı koyduk ve bu su tankının da suyunu biz karşılıyoruz, ama hidrofor olmadığından dolayı su tazyiksiz akmakta öyle olancada insanlar maalesef başta çamaşır makinası olmak üzere suyla işlev gören elektronik eşyasını kullanamıyorlar çamaşırlarını ellerinde yıkıyorlar. Biz, su tankını koyduktan sonra, suyun güneşten ve sıcaktan etkilenip yosunlaşmaması için etrafını da kapatarak korumaya aldık. Belediyemizin imkânları doğrultusunda elimizden geleni yaptık ama burada asıl görev ASKİ Genel müdürlüğünündür mahalle halkımız defalarca gerek ASKİ Çamlıdere ilçe müdürlüğüne gerekse direk Genel müdürlüğe hatta Mansur Yavaş beyin bizzat kendisine de sorunlarını defalarca ilettiler ama halen ilgilenen yok arayıp soran yok ne haldesiniz diyen yok."





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Ankara'yı aldınız sular akmıyor. Su veremiyorsunuz, asfalt atamıyorsunuz çukurdan geçilmiyor. Asfaltlarını yapamıyorsunuz, asfaltlarını. Sular akmıyor. Hani belediye ? Niye suları akar hale getiremiyorsunuz ? Artık illerde sular akmıyor sular" şeklindeki sözleri ile vurgu yaptığı Başkent'teki susuzluk sorunları serisinin son halkası Çamlıdere ilçesinin Aluçbaşı Mahallesi'nde köylerinde susuzluk çilesi çeken vatandaşlar seçim öncesinde "Ankara'nın köylerinde musluktan suyu akmayan evin kalmayacağını, açıktan akan kanalizasyon kalmayacağını" öne süren Mansur Yavaş'ın "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" vaatlerini hatırlatan mahalleliler, suya hasret yaşadıklarını ifade ederek Mansur Yavaş'tan köylerine su getirmesini istediler". susuzluk sorunlarını SABAH'a anlattılar.



Aynur İpek:



"4 çocuk var çocukları 15 günde bir yıkama şansı buluyorum. Temizlik diye bir şey yok ocaklarda güyümleri ısıtıp banyo ve bulaşıkları halletmeye çalışıyoruz. Mansur Yavaş'a oy verdik ama elini uzatmadı. Sağlıklı yaşamak her kulun hakkı".





Sultan İpek:



"Taşıma suyu ile değirmen dönmez günlük akarsa 2 saat ama oda gece. Eğer tanker gelmezse 3-4 gün akmadığı oluyor Çamlıdere belediyesi tankerle su getiriyor gelsede günlük 2 saat akıyor. Büyükşehir Belediyesi en son Kurban Bayramın'da getirdi sizin geleceğinizi duydular galiba bugün gelmiş. 60 yaşındayım 2 km uzaklıktaki pınara gidip su dolduruyoruz. Mansur Yavaşa oy vermeme rağmen 4 aydır belkide 1 kere su getirdi. Tşıma suyu ile çocukları 2 haftada bir yıkayabiliyoruz. Kışın hayvanları sulanmak için dereye götürme zorunda kalıyoruz donuyoruz. Su olmadığı için hayvanlarımı satmak zorunda kalıyorum. Kaynım'da saatı 55 büyükbaş sattı".



Emek İpek:



"25 e yakın hane var en büyük sorunumuz su. Su dışındaki sorunlarımızı Çamlıdere belediyesi halletti. Aradığımız zaman sağ olsunlar tanker gönderiyorlar ama aramaya utanıyoruz artık. Biz çeşmelerimizden süekli su akmasını istiyoruz. Büyükşehir ancak isteyince istemekle olurmu. Burada 60 tonluk su kapasitesi olan kaynak var aslında bu değerlendirilerbilir".





Muhammed Erdoğan:



"Şu hayatta en büyük sorunuz su taşıma suyu ile hem devlete hem sağlığa zarar. İçma suyunu imkanımız olmadığı için kaynaklardan taşıyoruz. 300 büyükbaş 200 küçükbaş vardı su sorunundan dolayı sattık. Kışın hayvanları suluyamıyoruz Çamlıdere belediyesinden tanker geliyor 20 ton su 25 yakın haneye 1 günde bitiyor".



Sultan Aydoğan:



"Eve gelen su mırık geliyor oda yosun yapıyor. Akşam çeşmeden solucan çıktı. Çamaşırları elde yıkıyoruz makineler bozuldu. Çamlıdere belediyesinden Allah razı olsun ne zaman istesek getiriyor hiç susuz bırakmadı ama vicdanımız sızlıyor 40 km git gel gerçekten devlete zarar. Yıl olmuş 2021 başkent gibi bir yerde mi yoksa Afkanistandamı yaşıyoruz belli değil".