Bodrum bu yolları hak etmiyor

"Bu yollarda illaki ölümlü kaza mi olması gerekiyor? Yolların yapılması için her gün bu yolda yüreğimiz ağzımızda gidip geliyoruz kaza olmamızı için akrobasi hareketleri yapıyoruz"

"Yalıçiftlik/ Kızılağaç arası imdaaaaaaaaat!!!"

"Yaliçiflik-Kızılağaç yolu. Üç aydır bir km yol bitmedi. Bunun nedeni bize açıklamadı. Yollar bitmedikçe bu yazılar olur"