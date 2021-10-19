Gözde turizm merkezi Bodrum'da etkili yağış ve fırtınadan dolayı, kanayan yarası olan altyapı bir kez daha baş gösterdi. Sokaklar akarsuya döndü, yollarda ishale hatları patladı, çukurlar oluştu. Yollarda oluşan bazı çukurlara araçlar düştü, kazalar yaşandı, zarar gördü.
SÜRÜCÜLER TRAFİKTE OFF ROAD YAPMAK ZORUNDA KALDI
Muğla Büyükşehir Belediyesiyle ihale yoluyla yapımını üstelenen şirket arasında çıkan hukuki anlaşmazlıktan ötürü yolların yapılamadığı öğrenildi. Yer yer oluşan çukurlar ve bir türlü tamamlanamayan yollar, ilçe yaşayanlarını mağdur etti.
Vatandaşlar adeta trafikte kaza yaşanmaması için Off Road ve Ralli yarışlarındaymış gibi araç kullanmak zorunda kaldı. Otomobillerin amortisörleri patladı, jantları hasar gördü. Esnaflar ve sürücüler çaresiz kaldı.
BAŞKAN ARAS ÖZÜR DİLEDİ
Bodrum'un kronik hale gelen altyapı sorunu vatandaşı isyan ettirdi. Kimliği belirsiz kişilerce tarihi su sarnıcına 'Bodrum bu yolları hak etmiyor' şeklinde sprey boyayla yazı yazıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, söz konusu durumla ilgili özür diledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Ahmet Aras, "Bodrum yıllardır ihmal edilmiş ve sorunlu altyapı çalışmalarına yeni başladı, Bodrum Belediyesi, Büyükşehir, Turizm Bakanlığı, AYDEM, TELEKOM aynı anda nüfus artışının ve hızlı büyümenin getirdiği sorunları gidermek için el birliğiyle çalışıyor.
Bu da ister istemez bizleri mağdur ediyor. Çünkü tadilat yapılan bir evin içerisinde yaşamaya çalışır gibiyiz. Çalışma biten yollarımızı yapıyoruz. Ancak daha alacak çok yolumuz var. Yaşanan rahatsızlık ve olumsuzluklar adına tüm Bodrum halkından özür diliyorum. Çalışmalar bittiğinde sizlere layık yolları yapacağız ve çekilen sıkıntılar geride kalacak. Belediyemiz sizlere hizmet etmek için büyük bir çaba ve azimle çalışıyor."
VATANDAŞTAN 'İMDAT' ÇIĞLIĞI
Tatil cenneti yaşayanları, Turgtureis-Gümüşülük ile Kızılağaç-Yalıçiftlik arası yoların durumuyla ilgili sosyal medyadan isyan etti. Sıkıntılarını sosyal medyadan isyan ederek paylaşan vatandaşlar şu ifadeleri kullandı: "Sayın Başkan, yapılan kabul edilemez. Ancak benim de yollar konusunda şikayetlerin var. Turgutreis'ten Gümüşlük'e ancak Dereköy üzerinden gidebiliyoruz. Diğer yoldan gitmek adeta imkansız. Lütfen hemen yarın Turgutreis üzerinden Gümüşlük'e gidiniz. Mümkünse 4 çeker bir araçla. Zira aracınız bizimki gibi servise gitmek zorunda kalır. Saygılar."
"Kızılağaç-Yalıçiftlik yolu bütün yaz boyunca felaketti, her gün eve dönerken Bodrumlu olarak aynısını düşünüyorum. 20 km uzunluğunda yol ortadan kazılmış arabalarımızın lastikleri paramparça. Şikayet ne işe yarar acaba?"
"Ama bütün arabaların amortisörleri patladı tekerlek jant kalmadı kendi evlerimize gidecek yol bulamadık öyle isyan etmiş ki çığlığı böyle duyurabilmiş."
"Bu yollarda illaki ölümlü kaza mi olması gerekiyor? Yolların yapılması için her gün bu yolda yüreğimiz ağzımızda gidip geliyoruz kaza olmamızı için akrobasi hareketleri yapıyoruz"
"Yalıçiftlik/ Kızılağaç arası imdaaaaaaaaat!!!"
"Yaliçiflik-Kızılağaç yolu. Üç aydır bir km yol bitmedi. Bunun nedeni bize açıklamadı. Yollar bitmedikçe bu yazılar olur"