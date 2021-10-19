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Giriş Tarihi: 19.10.2021 10:18 Son Güncelleme: 19.10.2021 10:18

Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edildi! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edildi! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler: Milli savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edildi! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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