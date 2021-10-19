Irak’ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edildi! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.