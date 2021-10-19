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Giriş Tarihi: 19.10.2021

‘Kanal İstanbul ile yeni çağın kapısını aralıyoruz’

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‘Kanal İstanbul ile yeni çağın kapısını aralıyoruz’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü'nün açılış törenine katıldı. Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada "Sahip olduğumuz eşsiz mirasları korumak öncelikli görevlerimizden. 453 yıllık Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü'yü yeniden ayağa kaldırdık. İstanbul'da 7 hatta, toplam 103.3 kilometre raylı sistem hattında çalışmalar devam ediyor. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımına da başlıyoruz. Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz" dedi.
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‘Kanal İstanbul ile yeni çağın kapısını aralıyoruz’
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