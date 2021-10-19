Milli teknoloji hamlesi öncüsünü kaybetti başımız sağolsun

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, Selçuk Bayraktar
ve Haluk Bayraktar
'ın babası ve Başkan Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar
, kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazı, bugün öğle namazını müteakip Fatih Camii
'nde kılınacak. Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe
'deki aile kabristanlığına defnedilecek.
DEĞERLERİNDEN HİÇ TAVİZ VERMEDİ: Milli Teknoloji Hamlesi
'nin öncüsü SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini BAYKAR Genel Müdürü oğlu Haluk Bayraktar "Babamız, ilham kaynağımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin" mesajıyla duyurdu. BAYKAR'dan yapılan açıklamada da "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü. Dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
'BABAM, ARKADAŞIM, REHBERİM'
: Özdemir Bayraktar'ın oğlu T3 Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti" mesajını paylaştı.
'ONUN İDEALLERİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ': Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
'ndan yapılan açıklamada da "Vakfımızın en büyük destekçisi, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Özdemir Bayraktar Beyefendi Hakk'a yürüdü. Onun değerlerini asla terk etmeyecek, ideallerinden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLETİMİZE YAPTIĞI EŞSİZ HİZMETLER UNUTULMAYACAKTIR
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
, Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, mesajında, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.
'OYUNCAK ODASI ZANNETTİĞİM YERDE UÇAK YAPMAYI DÜŞLEYEN BİR DÂHİYDİ'
YAKIN ARKADAŞI GAZETECi-YAZAR SADIK ALBAYRAK:
Yerli ve milli kavramının ortaya çıkışı onun hayalleriyle ve kurduğu tesislerle başladı. Baskın yediler ama pes etmedi. Özdemir Bayraktar bir dâhiydi. Ona ilham veren ise Ebrehe'nin saldırısına karşı ebabil kuşlarının mücadelesiydi. 30-40 senedir tanıyorum. Sarıyer'de evlerine giderdik. Balıkçılık yaparlardı. Balığa çıkardı, ondan sonra bizi davet ederdi balık yemeye. Evde odaların bir tanesi vardı, ben oyuncak odası derdim ona. O odaya girdiğiniz zaman uçak maketleri, aküler, piller ve benzeri şeyler vardı. Ben derdim ki 'O oyuncak odasında ne işin var' diye. Meğer ta o günden düşlemiş uçaklar yapmayı...
'TÜRKİYE'YE YAPTIĞI HİZMETLER MİLLETİMİZİN TAKDİRİNİ KAZANDI'
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ:
Türkiye'mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayiinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. İHA eknolojisinin yükselişinde kilit rol üstlenen, milli teknoloji hamlesinde müstesna bir yeri bulunan Bayraktar'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:
Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:
Ülkemize kattığı değer her zaman hatırlanacaktır.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR:
Türkiye ve TSK için çok değerli hizmetlere imza atan kıymetli iş insanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETIŞIM BAŞKANI FAHRETTIN ALTUN:
Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüzün vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağolsun.
CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR:
Türk savunma sanayiimizin azim ve kararlılık timsali ağabeyimizin kıymetli mücadelesine şahidiz.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ:
Milli teknolojide devrim niteliğindeki adımlara öncülük eden Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet dilerim.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKILI BINALI YILDIRIM:
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.
TÜBİTAK BAŞKANI HASAN MANDAL:
Savunma sanayiinde yerli üretimin yüzde 75'e çıkarılmasında büyük emekleri olan merhum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bakanlar Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Mehmet Muş, Adil Karaismailoğlu,
Fahrettin Koca, Murat Kurum, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Lütfi Elvan, Bekir Pakdemirli, Abdulhamit Gül ve Mehmet Nuri Ersoy da taziye mesajları yayımladı. ANKARA
TRABZONLU BALIKÇI LÜTFİ REİS'İN OĞLU, TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU
1949 'da aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1972'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Bayraktar, 2 yıl İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Bayraktar, 1984'te otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla BAYKAR Makina'nın kuruluşunda yer aldı.
BAYKAR'I TEK BİR MATKAP MAKİNESİ İLE KURDU:
Tek bir matkap makinesi ile kurduğu BAYKAR'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik özgün tasarımı süreçlerini yöneten Bayraktar, BAYKAR'ın milli ve özgün İHA teknolojisi geliştirmesinde öncü rol üstlendi. BAYKAR tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan BAYRAKTAR Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005- 2009 arasında Güneydoğu'da askerler ile birlikte süreci yürüten Bayraktar, BAYRAKTAR TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle Azerbaycan tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.
"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ BU İHA'LARDA"
YAKIN ARKADAŞI BEYKOZ BELEDIYE BAŞKANI MURAT
AYDIN: Bir gün bana "Murat, bu işlerin yaptırılmaması için her yöntem deneniyor. Bir firma geldi ve bize aklımızı alacak para teklif etti, kabul etmedik. Muratcığım Türkiye'nin geleceği bu İHA ve SİHA'larda" dedi.
Özgür ÖZDEMİR/ Koray TAŞDEMİR-Muhammed UZUN-Sema Alim DALGIÇ /SABAH