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Giriş Tarihi: 19.10.2021 17:38 Son Güncelleme: 19.10.2021 19:45

PKK/KCK terör örgütüne üye olan 2 kişi gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütüne üye olan 2 kişi gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 kişi göz altın alındı. Daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler ve yeni deliller ışığında terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle A.Ü ve Y.Y. isimli şahısların ikametlerine jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

ÖRGÜT MENSUPLARINA ERZAK TEMİN ETTİKLERİ BELİRTİLİYOR

A.Ü. isimli şahsın Çelikhan'da ki evinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart , 1 adet dahili hard disk, 1 adet av tüfeğine jandarma ekipleri el koyarken, Y.Y. isimli şahsın Börgenek köyünde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart , 2 adet flash bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların terör örgütü mensuplarına erzak temin ettiği ve örgütün milis yapılanmasında yer aldığı belirtiliyor.
Şahısların jandarmada sorgulamaları sürüyor.

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PKK/KCK terör örgütüne üye olan 2 kişi gözaltına alındı
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