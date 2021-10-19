Sol Parti üyeleri provokasyon yaptı, TÜGVA personeline saldırdı! TÜGVA suç duyurusunda bulundu!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Yurdu önünde Sol Parti üyeleri bir açıklama yapmak istedi. Bu esnada yurt müdürü açıklama yapanları uyardı. TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre bu uyarı sonrasında Sol Parti üyeleri önce sözlü sonrasında da fiziki saldırıya geçerek yurt müdürünü ve görevli personeli darp etti.

TÜGVA'dan "Kocaeli'de yurt personelimize saldırı" başlıklı yapılan açıklamada, "Örgüt üyeleri, vakfımızı ve yurtlarımızı hedef gösterenler hakkında, suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"UYARILARDA BULUNULDU"

TÜGVA, Kocaeli Yurdu önünde gerçekleşen olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün TÜGVA Kocaeli yurdumuzun önünde marjinal bir sol örgüt tarafından provakatif bir eylem girişiminde bulunulmuş, olayı fark eden yurt müdürümüz gelen grubu karşılamış ve itidalli bir şekilde uyarılarda bulunmuştur."

"ÖNCE SÖZLÜ, SONRASINDA DA FİZİKİ SALDIRIYA GEÇTİLER"



"Kendilerinin ne yapmaya çalıştıklarını sorduğunda ise tehditvari bir şekilde 'akşam ne olacağını göreceksiniz, tüm halkımızı ve öğrenci kardeşlerimizi buraya indireceğiz ve kamunun gücü ile yurdu boşaltıp yine kamuya teslim edeceğiz' diyerek kinlerini belli etmişler ve eylem için gelen grup olayı daha da büyüterek önce sözlü sonrasında da fiziki saldırıya geçmiş, yurt müdürümüzü ve görevli personelimizi darp etmişlerdir. Konuyla alakalı olarak vakfımıza ve diğer STK'lara hakaret eden, halkımızı kin ve nefrete sürükleyen öğrenci kılıklı militarist kişiler hakkında adli şikâyetimizi savcılığa yapmış bulunmaktayız.



"NEFRET DUYGULARIYLA BÜRÜNDÜREN KARANLIK GÜÇLER BU OLAYLARIN TETİKÇİSİDİR"

"Bugün yaşanan olaylarla bir kez daha gördük ki, algı operasyonları ve yalan yanlış bilgilerle halkı, özellikle gençleri kin ve nefret duygularıyla büründüren karanlık güçler bu olayların tetikçisidir. Gençlerin arkasına sığınıp, kendilerini gizleyen, gençleri kışkırtarak öne süren karanlık eller kimse çıksın meydana!"



"YAPILAN BU PROVOKASYON, BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"



"Karanlık emellerine bu gençleri alet edenler hem hukuk hem de millet önünde hesap vereceklerdir. Kendilerine bu ülkenin hukuk devleti olduğunu hatırlatırız. Hukuki bir süreci illegal yapıların kışkırtmaları ile organize edenleri, ülkemizin üzerinde karanlık planları ve emelleri olanları, bu millet asla affetmeyecektir. Marjinal örgütlerin tüm provakatif çabalarına rağmen itidal ile hareket edecek, tüm hukuksuzluklara rağmen hukuk içinde hakkımızı arayacağız. Tek gayesi ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan, binlerce yıllık vakıf geleneğine sahip güzide teşkilatımızı yıpratmak amacıyla yapılan bu provokasyon, bizi daha da güçlendirecek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekten başka bir işe yaramayacaktır."



"GENÇLİK FAALİYETLERİMİZE AYNEN DEVAM EDECEĞİZ"



"Ülkemizin tüm gençlerini provakatif eylemler içerisinde değil, üniversitelerde, okullarda, kütüphanelerde ve camilerde görmek isteriz. Bu yüzden yurdumuzda şu an odalarında çalışmakta ve istirahat etmekte olan tüm öğrenci kardeşlerimizden özür diliyoruz. Bu minvalde ülkemizin ve milletimizin milli manevi değerlere sahip çıkan bir neslin yetişmesi için, yürüttüğümüz tüm gençlik faaliyetlerimize aynen devam edeceğiz."