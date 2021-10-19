Son dakika: DHKP-C operasyonunda flaş: 4 tutuklama

DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim günü gerçekleştirilen çalışmada gözaltına alınan 14 şüpheli şahıs emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 Ekim günü adli mercilere sevk edildi.
Adli işlemmleri de tamamlanan şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şüphelilerden D.Ö., A.N.Ö., G.N.K., E.D. isimli 4 şahıs "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.