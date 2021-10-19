TÜGVA’lı isim iş hayatı hakkında söylenen yalanı çürüttü! İşte tokat gibi cevap: “Şikâyetçi olmalarını bekliyorum, hodri meydan!”

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İBB zabıtalarının Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan TÜGVA Adalar şubesini hukuksuz bir şekilde işgal etmesi sonrasında hukuksuzluk son bulmuş ancak Metin Cihan isimli bir sosyal medya hesabından TÜGVA hakkında asılsız paylaşımlar yapılmıştı.

Aynı isim bu sefer TÜGVA'lı kimi isimlerin çalıştıkları iş yerlerine gitmediğini ama maaşlarını aldığı söyledi. TÜGVA İstanbul Teşkilat Koordinatörü Ömer Faruk Toktekin hakkında ise "Kendisi Eyüp Belediyesi'nde çalışır görünür ama ne iş yaptığını kimse bilmez çünkü işe gitmez. Maaşı düzenli yatar" ifadelerini kullandı.



İŞ HAYATI HAKKINDA SÖYLENEN YALANI ÇÜRÜTTÜ



TÜGVA İstanbul Teşkilat Koordinatörü Ömer Faruk Toktekin "Hakkımda atılan asılsız iddialara cevabımdır" diyerek sosyal medya hesabından tokat gibi bir açıklama yayınladı. Toktekin yaptığı açıklamada ilk olarak, "Bugün hakkımda yurt dışında olduğunu öğrendiğim ve birçok terör örgütüne verdiği destek basında işlenen Metin Cihan adlı kişinin benim hakkımda ve diğer TÜGVA'lılar hakkında yazdıklarını, sonrasında hakkımda başlatılan linç kampanyasını hayretle takip ettim. İş hayatım hakkında söylenen yalanlarla ilgili şunları belirtmek isterim" dedi.



"İŞ YERİNE DÜZENLİ OLARAK GİTTİM"



Toktekin sözlerine şöyle devam etti: "13 Şubat 2017 tarihinde Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldum. 17 Haziran 2017 tarihi itibariyle ESTUR Eyüpsultan Belediyesi Organizasyon Gayrimenkul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş personeli olarak işe girmiş ve halen Eyülsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde Teknik Hizmetler Personeli olarak çalışmaktayım. 17 Eylül 2019 tarihinde bugüne TÜGVA İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. İşe başladığım günden 26 Ağustos 2021 tarihine kadar iş yerine düzenli olarak gitmiş, resmi izin haklarımı kullanmam haricinde mesai saatlerine uymuş, mesai saatlerim dışında kalan tüm zamanımı TÜGVA'ya gönüllü olarak vakfetmiş biriyim."