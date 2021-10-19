TÜGVA’lı isim iş hayatı hakkında söylenen yalanı çürüttü! İşte tokat gibi cevap: “Şikâyetçi olmalarını bekliyorum, hodri meydan!”

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İBB zabıtalarının Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan TÜGVA Adalar şubesini hukuksuz bir şekilde işgal etmesi sonrasında hukuksuzluk son bulmuş ancak Metin Cihan isimli bir sosyal medya hesabından TÜGVA hakkında asılsız paylaşımlar yapılmıştı.
Aynı isim bu sefer TÜGVA'lı kimi isimlerin çalıştıkları iş yerlerine gitmediğini ama maaşlarını aldığı söyledi. TÜGVA İstanbul Teşkilat Koordinatörü Ömer Faruk Toktekin hakkında ise "Kendisi Eyüp Belediyesi'nde çalışır görünür ama ne iş yaptığını kimse bilmez çünkü işe gitmez. Maaşı düzenli yatar" ifadelerini kullandı.
İŞ HAYATI HAKKINDA SÖYLENEN YALANI ÇÜRÜTTÜ
TÜGVA İstanbul Teşkilat Koordinatörü Ömer Faruk Toktekin "Hakkımda atılan asılsız iddialara cevabımdır" diyerek sosyal medya hesabından tokat gibi bir açıklama yayınladı. Toktekin yaptığı açıklamada ilk olarak, "Bugün hakkımda yurt dışında olduğunu öğrendiğim ve birçok terör örgütüne verdiği destek basında işlenen Metin Cihan adlı kişinin benim hakkımda ve diğer TÜGVA'lılar hakkında yazdıklarını, sonrasında hakkımda başlatılan linç kampanyasını hayretle takip ettim. İş hayatım hakkında söylenen yalanlarla ilgili şunları belirtmek isterim" dedi.
"İŞ YERİNE DÜZENLİ OLARAK GİTTİM"
Toktekin sözlerine şöyle devam etti: "13 Şubat 2017 tarihinde Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldum. 17 Haziran 2017 tarihi itibariyle ESTUR Eyüpsultan Belediyesi Organizasyon Gayrimenkul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş personeli olarak işe girmiş ve halen Eyülsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde Teknik Hizmetler Personeli olarak çalışmaktayım. 17 Eylül 2019 tarihinde bugüne TÜGVA İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. İşe başladığım günden 26 Ağustos 2021 tarihine kadar iş yerine düzenli olarak gitmiş, resmi izin haklarımı kullanmam haricinde mesai saatlerine uymuş, mesai saatlerim dışında kalan tüm zamanımı TÜGVA'ya gönüllü olarak vakfetmiş biriyim."
"İŞ ARAMA SÜRESİNİ DAHİ TÜGVA'YA VAKFETTİM"
Ayrıca Toktekin "26 Ağustos 2021 tarihinde mevcut işimden ayrılarak başka bir iş aramak için başvuru yaptım, sözleşme feshinin yasal hükümlülüklerinden dolayı iş yerim 2 ay daha işe devam etmem istenmiş gün içinde başka bir iş aramam için belirli süreler dâhilinde izin verilmiştir ancak TÜGVA Adalar İlçe Binamız'da yaşanan hukuksuzluktan dolayı kurumumun verdiği iş arama süresini dahi TÜGVA'ya vakfettim. İş ve mesleki durumum budur" ifadelerini kullandı.
"HAKKIMDA ŞİKÂYETÇİ OLMALARINI BEKLİYORUM, HODRİ MEYDAN"
Son söz olarak Toktekin şunları söyledi: "Şerefle yaptığım işim, içinde bulunmaktan onur duyduğum TÜGVA üzerinden şahsıma atılan iftiralara karşı hukuki haklarımı saklı tutarak, benimle ilgili asılsız ve kara propaganda amaçlı iddiada bulunanların hakkımda şikâyetçi olmalarını bekliyorum, hodri meydan."
TÜGVA NE DEMİŞTİ?
TÜGVA, vakıf yöneticilerinin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden hedef alınması haklarında yaptığı açıklamada kara propagandaya uğradıklarını açıklamıştı. Açıklamada şunlar belirtilmişti: "(…) Mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü olarak çalışmaları takdir edilesi bir durum olması gereken yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır, bu kara propagandayı asla kabul etmiyoruz. Yurt dışındaki etki ajanları ve yurt dışındaki gazeteciler, bazı siyasiler bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz. Sosyal medyadan iftira atmak, yalan söylemek, tehdit ederek, hedef göstererek bizleri yıldıramayacaklarını açık bir şekilde ilan ediyoruz."