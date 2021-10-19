Yolsuzluk yapan CHP’de baş tacı

Bilecik
Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'li belediye başkanlarını Bilecik'e davet edip 3 gün boyunca eşleriyle birlikte ağırladı. Şahin, yolsuzluk
soruşturmaları kapsamında görevden alınan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
'ı da başkanmış gibi Bilecik'e davet etti ve yerel basına Yalova Belediye Başkanı olarak tanıttı. CHP'li Semih Şahin, partisinden Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
, Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ardahan
Belediye Başkanı Faruk Demir, Çanakkale
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin
, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
ve Kırşehir
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu geçen hafta düzenlediği toplantıya davet etti.
Ancak, davetliler arasında Yalova Belediye Başkanı iken milyonlarca liranın belediyeyle alakası olmayan kişilerin hesaplarına aktarıldığının ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınarak hakkında "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılan Vefa Salman da yer aldı. Halen yargılanan ve görevde olmayan Vefa Salman'a ise adeta onur konuğu muamelesi yapıldı. Şahin, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınmasına rağmen, Vefa Salman'ı da başkanmış gibi yerel basına Yalova Belediye Başkanı olarak tanıttı. Yolsuzluga adı karşan Salman'ın belediye başkanı gibi sunulması şaşkınlıkla karşılandı.