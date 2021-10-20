AK Parti İstanbul ilçe danışma meclisleri tamamdı

AK Parti İstanbul teşkilatının 39 ilçe danışma meclisleri büyük bir coşkuyla tamamlandı. Programlara; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları'nın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MKYK Üyeleri, İstanbul Milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KABAKTEPE: "2023 VE 2024 SEÇİMLERİNDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"



AK Parti'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerde teşkilatın gücüne vurgu yapan Kabaktepe, "AK Parti olarak son 20 yılda; Türkiye'ye kazandırdığı eserlerin, millete verdiği hizmetin, bugüne kadar elde edilen başarıların arkasındaki en temel güç teşkilatlarımızdır. Bu nedenle iyi ki varsınız diyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Durmak yok yola devam' şiarıyla, her zaman, herkesle, her yerde milletimizin gönlüne girmeye gayret eden siz teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için heyecanla, gayretle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye sevdamızı, millete hizmet aşkımızı, gelecekte yapacağımız yatırımları anlatmaya devam edeceğiz. Allahın izni, milletimizin teveccühüyle 2023 ve 2024 seçimlerinden güçlenerek çıkacağız." dedi.

KABAKTEPE: "İLK GÜNKÜ AŞKLA SAHADA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"



'Türkiye'ye eser, millete değer katan anlayışımızla millete hizmet etmeye devam edeceğiz' diyen Kabaktepe, "20 yıllık iktidarında, Cumhuriyet tarihinde yapılamayan eserleri yapan, gerçekleştirilemeyen hayalleri gerçekleştiren bir partiyiz. Sağlıktan ulaşıma, eğitimden savunma sanayine, yerli üretimden turizme kadar pek çok alanda Türkiye'ye çağ atlattık. Milletimizi eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturduk. Gerek hükümetimiz gerekse de yerel yönetimlerde belediyelerimizle vatandaşlarımıza sayısız hizmetler kazandırdık. 2023 ve 2024 seçimlerine giden süreçte, devletimizi kalkındırmaya, milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz. Geçmişteki başarılarımızla iftihar etmekle yetinmeyecek, yeni başarı destanları yazacağız. Heyecanımızı, aşkımızı, çalışma azmimizi kaybetmeden ilk günkü aşkla sahada mücadelemizi sürdüreceğiz. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzu her zaman diri tutacak, inancımızı kaybetmeden çalışacak ve hep birlikte başarıya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.