Bakan Kasapoğlu’ndan, İmamoğlu’na İETT tepkisi: 9 gün önceki talep için mizansene gerek yoktu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise talepleri nedeniyle dün eylem gerçekleştiren öğrencilere ilişkin şu açıklamada bulunmuştu: "Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün ücretsiz internet sağladık, İETT otobüs seferleri artırıldı, güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar."

İBB SÖZCÜSÜ KENDİ KENDİNİ YALANLADI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yalan söyleme konusunda sınır tanımıyor. Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı tweetini 51 dakika sonra yalanladı. Murat Ongun, bu akşam saat:20.15'te paylaşımda bulundu ve İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'ndaki interneti engellemekle suçladı. Aynı kişi daha sonra saat:21.06'daki paylaşımda ise İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür etti.