Bakan Kasapoğlu’ndan, İmamoğlu’na İETT tepkisi: 9 gün önceki talep için mizansene gerek yoktu

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu paylaşımında, İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden, 11 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen, yurt öğrencilerinin ulaşımına ilişkin talep dilekçesine de yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise talepleri nedeniyle dün eylem gerçekleştiren öğrencilere ilişkin şu açıklamada bulunmuştu: "Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün ücretsiz internet sağladık, İETT otobüs seferleri artırıldı, güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar."
İBB SÖZCÜSÜ KENDİ KENDİNİ YALANLADI
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yalan söyleme konusunda sınır tanımıyor. Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı tweetini 51 dakika sonra yalanladı. Murat Ongun, bu akşam saat:20.15'te paylaşımda bulundu ve İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'ndaki interneti engellemekle suçladı. Aynı kişi daha sonra saat:21.06'daki paylaşımda ise İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür etti.
ONGUN'UN İKİ PAYLAŞIMI
Murat Ongun'un, 51 dakikada kendisini yalanlayan iki paylaşımı: "Murat Ongun'un saat: 20.15'de yaptığı paylaşım: "Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil."
ONGUN: "İSTANBUL İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ'NE TEŞEKKÜRLER"
Murat Ongun'un saat: 21.06'da yaptığı paylaşım: "Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'ndaki öğrenci kardeşlerimize sağladığımız ücretsiz internet hizmetimiz devam edecek. İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü müdahil oldu. Gençlere iyi bir barınma ve çalışma olanağı sağlamak hepimizin ortak görevi, ilgililere teşekkürler."