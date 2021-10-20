Eski sevgili cinayetinde istenen ceza belli oldu

Bağcılar'da eski sevgilisine mesaj atıp parkta buluşma ayarlayan 51 yaşındaki Ali Tulgaroğlu eski sevgilisi Nurgül Aydın'nın yanında gelen Özlem Demirel'in arkadaşları tarafından 26 Haziran günü tabancayla vurularak öldürüldü. Olayda silahı kullandığı tespit edilen Cemal Açan (24) eski sevgili Nurgül Aydın ve 5 kişi daha Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede maktul Ali Tulgaroğlu'nun şüpheli Nurgül Aydın'ın eski erkek arkadaşı olduğu, Ali'nin yeğeni ile evli olan Yeliz isimli kadının Nurgül ile aynı iş yerinde çalıştığı ifade edildi. Ali'nin Yeliz'in eşi Ahmet'e isimli Nurgül ve arkadaşları ile yeğenlerini kastederek "eşini bunlarla konuşturma. bu o..... konuşturma" şeklinde söylemesi üzerine Nurgül'ün mesajla Ali'ye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.
İddianamede, 25 Haziran günü işten çıktıktan sonra gece yarısı şüpheliler Nurgül Aydın ve Özlem Demirel'in birlikte Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan parka gece saat 12 sıralarında oturdukları ve maktul Ali'nin Nurgül'ü cep telefonuyla aradığı ve aralarında tartıştıkları anlatıldı. Konuşma sırasında şüpheli Özlem'in Nurgül'ün elinden telefonu alarak maktul Ali ile tartışmaya başladığı ve telefonu kapattığı belirtildi. Bu durumun ardından ise Ali'nin Nurgül'ü tekrar görüntülü olarak aradığı telefonu Özlem'in açtığı, Ali'nin Özlem'e "sen kimsin telefonu Nurgül'e ver" demesi üzerine Özlem ile Ali'nin tekrar tartışıp küfürleşmeye başladıkları aktarıldı. Ali'nin tekrar Nurgül'ü aradığı 'yarım saate kadar geliyorum nerdesiniz' diye söylemesi üzerine Nurgül'ün 'gel 42 Evler parkındayız' dediği, daha sonra Ali'nin tekrar arayarak 'zaman azaldı geliyorum' demesi üzerine Nurgül'ün Ali'ye 'emanetle mi geliyorsun' diye sorması üzerine Ali'nin 'ben doluyum siz boş olmayın' dediği anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede şüphelilerden Özlem'in Aziz Öztürk'ü telefonla arayarak ondan yardım istediğini, Aziz'in 20 dakika sonra yanında şüpheli Cemal Açan ile birlikte parka geldiği belirtildi. Ali ile müşteki Kadir Arslan'ın da parka geldikleri ve Ali'nin Nurgül ile tokalaşmak istediği Nurgül'ün izin vermediği bu arada Özlem'in Ali'ye sen kimsin benim namusuna laf ediyorsun diye bağırdığı ve aralarında tartışmaya başladıkları ifade edildi. Şüpheli Cemal'in oturduğu yerden kalkarak yanlarına geldiği ve belinden çıkardığı tabanca ile önce Ali'nin bacaklarına sonra boyun kısmına doğru sonra da Kadir'e doğru defalarca ateş ettiği ve bu sırada Ali ile yanında bulunan Kadir'in yaralandıkları bu yaralanma nedeniyle Ali'nin hayatını kaybettiği, Cemal'in olay yerinden kaçarak uzaklaştığı aktarıldı. 4 şüpheli hakkında 'kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.