Eski sevgili cinayetinde istenen ceza belli oldu





İddianamede, 25 Haziran günü işten çıktıktan sonra gece yarısı şüpheliler Nurgül Aydın ve Özlem Demirel'in birlikte Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan parka gece saat 12 sıralarında oturdukları ve maktul Ali'nin Nurgül'ü cep telefonuyla aradığı ve aralarında tartıştıkları anlatıldı. Konuşma sırasında şüpheli Özlem'in Nurgül'ün elinden telefonu alarak maktul Ali ile tartışmaya başladığı ve telefonu kapattığı belirtildi. Bu durumun ardından ise Ali'nin Nurgül'ü tekrar görüntülü olarak aradığı telefonu Özlem'in açtığı, Ali'nin Özlem'e "sen kimsin telefonu Nurgül'e ver" demesi üzerine Özlem ile Ali'nin tekrar tartışıp küfürleşmeye başladıkları aktarıldı. Ali'nin tekrar Nurgül'ü aradığı 'yarım saate kadar geliyorum nerdesiniz' diye söylemesi üzerine Nurgül'ün 'gel 42 Evler parkındayız' dediği, daha sonra Ali'nin tekrar arayarak 'zaman azaldı geliyorum' demesi üzerine Nurgül'ün Ali'ye 'emanetle mi geliyorsun' diye sorması üzerine Ali'nin 'ben doluyum siz boş olmayın' dediği anlatıldı.



Hazırlanan iddianamede şüphelilerden Özlem'in Aziz Öztürk'ü telefonla arayarak ondan yardım istediğini, Aziz'in 20 dakika sonra yanında şüpheli Cemal Açan ile birlikte parka geldiği belirtildi. Ali ile müşteki Kadir Arslan'ın da parka geldikleri ve Ali'nin Nurgül ile tokalaşmak istediği Nurgül'ün izin vermediği bu arada Özlem'in Ali'ye sen kimsin benim namusuna laf ediyorsun diye bağırdığı ve aralarında tartışmaya başladıkları ifade edildi. Şüpheli Cemal'in oturduğu yerden kalkarak yanlarına geldiği ve belinden çıkardığı tabanca ile önce Ali'nin bacaklarına sonra boyun kısmına doğru sonra da Kadir'e doğru defalarca ateş ettiği ve bu sırada Ali ile yanında bulunan Kadir'in yaralandıkları bu yaralanma nedeniyle Ali'nin hayatını kaybettiği, Cemal'in olay yerinden kaçarak uzaklaştığı aktarıldı. 4 şüpheli hakkında 'kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.