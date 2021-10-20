Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Altı Rus casusu tutuklandı
Giriş Tarihi: 20.10.2021 18:08 Son Güncelleme: 20.10.2021 18:10

Son dakika: Altı Rus casusu tutuklandı

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Son dakika: Altı Rus casusu tutuklandı

Türkiye’deki Çeçen muhalif kişilere yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 Rus ve Özbek uyruklu şahıs tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında Rusya Federasyonu'nun istihbarat servisi ile bağlantılı kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 328. Maddesi kapsamında siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespit ettiği Rusya hesabına çalışan casuslar geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli ve Antalya'yı da kapsayan bir Emniyet operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Casusların Çeçen muhalifleri öldürmek için eylem planladığı ve bu maksatla silah temin ettiği belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Altı Rus casusu tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA