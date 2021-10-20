Son Dakika! TSK ve MİT’ten PKK’ya darbe: Sözde kadın sorumlusu SİHA’nın nokta atışıyla öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. PKK'nın sözde kadın sorumlusu SİHA ile gerçekleştirilen nokta operasyonunda öldürüldü. Öldürülen kadın teröristin aynı zamanda Gara bölgesi sorumluları aracında da yer alıyordu.