Giriş Tarihi: 20.10.2021 18:16Son Güncelleme: 20.10.2021 18:21
Son dakika: AFAD duyurdu! Van'da peş peşe korkutan depremler
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Son dakika: AFAD verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 ve 4.1 büyüklüklerinde deprem meydana geldi.
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA!
Aynı bölgede saat 18.05'te ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.02 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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Son dakika: AFAD duyurdu! Van'da peş peşe korkutan depremler