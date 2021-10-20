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Giriş Tarihi: 20.10.2021 18:16 Son Güncelleme: 20.10.2021 18:21

Son dakika: AFAD duyurdu! Van'da peş peşe korkutan depremler

Son dakika: AFAD duyurdu! Van’da peş peşe korkutan depremler

Son dakika: AFAD verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 ve 4.1 büyüklüklerinde deprem meydana geldi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA!

Aynı bölgede saat 18.05'te ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.02 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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Son dakika: AFAD duyurdu! Van'da peş peşe korkutan depremler
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