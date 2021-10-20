TÜGVA’ya çirkin saldırı

Türkiye Gençlik Vakfı
(TÜGVA
) Kocaeli
Yurdu önünde dün Sol Parti
üyeleri terör estirdi. Pankart açıp tehditlerde bulunan marjinal grubu yurt müdürü uyardı. Bu uyarı sonrasında Sol Parti üyeleri önce sözlü, ardından da fiziki saldırıya geçerek yurt müdürü ile görevli personeli darp etti. Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
'BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK'
TÜGVA Kocaeli Şubesi
'nden saldırıya ilişkin şu açıklama yapıldı: "TÜGVA Kocaeli yurdumuzun önünde marjinal bir sol örgüt tarafından provokatif bir eylem girişiminde bulunulmuş, olayı fark eden yurt müdürümüz gelen grubu karşılamış ve itidalli bir şekilde uyarılarda bulunmuştur. Kendilerinin ne yapmaya çalıştıklarını sorduğunda ise tehditvari bir şekilde 'Akşam ne olacağını göreceksiniz, tüm halkımızı ve öğrenci kardeşlerimizi buraya indireceğiz ve kamunun gücü ile yurdu boşaltıp yine kamuya teslim edeceğiz' diyerek kinlerini belli etmişler ve eylem için gelen grup olayı daha da büyüterek önce sözlü sonrasında da fiziki saldırıya geçmiş, yurt müdürümüzü ve görevli personelimizi darp etmişlerdir. Konuyla alakalı olarak vakfımıza ve diğer STK'lara hakaret eden, halkımızı kin ve nefrete sürükleyen öğrenci kılıklı militarist kişiler hakkında adli şikâyetimizi savcılığa yapmış bulunmaktayız. Bu yaşanan olayla bir kez daha gördük ki, algı operasyonları ve yalan yanlış bilgilerle halkı, özellikle gençleri kin ve nefret duygularıyla büründüren karanlık güçler bu olayların tetikçisidir. Gençlerin arkasına sığınıp, kendilerini gizleyen, gençleri kışkırtarak öne süren karanlık eller kimse çıksın meydana!" Güzide teşkilatımızı yıpratmak amacıyla yapılan bu provokasyon, bizi daha da güçlendirecek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekten başka bir işe yaramayacaktır."