TÜSİAD’ın "Vesayetli yıllar" özlemi! 28 Şubat senaryosu yeniden mi devreye sokuluyor?

Ben iktidarımızın kadın hakları konusunda yaptığı atılımların bir örneği olarak karşınızda duruyorum. 2002 öncesi başörtülü bir kadın olarak benim hiçbir hakkım yokken bugün TBMM'de Türkiye'nin en büyük şehri olarak İstanbul'u temsil ediyorum. Haksız bir laiklik anlayışı taşıyorlar.

Biz 2002'den sonra herkes için eşit herkes için özgürlükçü bir anlayış haline getirdik durumu. Yine yatırımın ortamının geliştirilmesi adalet ve hukuk geliştirilmesi için yaptıklarımızı bile söylemeye gerek yok. Bizim iktidarımızın bu noktada çok büyük çabaları var. Türkiye'yi kuran iradeye en yakın değerleri taşıyan halkı ve değerleri üstün tutan iktidar biziz." ifadelerini kullandı.

"YİNE BİRİLERİNİN ÜST AKILLARI DÜĞMEYE BASTI"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Çok manidar. Yine birilerinin üst akılları düğmeye bastı. Devreye girmesini istedi. TÜSAİD da bunun gereğini yapıyor diye düşünüyorum. Bunlar tesadüf değil hep aynı zamana gelen konular. CHP Genel Başkanının açıklamaları 10 büyükelçinin açıklaması ve arkasından TÜSİAD'ın açıklaması ne zaman Türkiye'de bir kaos olsun isteniyorsa ne zaman bir karışıklık olsun isteniyorsa TÜSİAD o zaman devrededir. Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgili hiçbir zaman gündemde olmaz."