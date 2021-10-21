Afrika’nın üretim merkezi Nijerya ile 7 dev anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Afrika
temaslarının son durağı Nijerya
'nın başkenti Abuja
'da Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari
ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında 7 önemli anlaşma imzalandı. Ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ:
İki gün önce Sokoto
eyaletinde bir pazar yerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aileleriyle tüm Nijerya halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Beş yıl aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin ilişkilerimizi üst düzeye çıkartacağına inanıyorum. Az önce çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye
- Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile gözden geçirdik. Münasebetlerimizi her alanda nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize ilişkin fikir teatisinde bulunduk.
FETÖ'NÜN YASADIŞI FAALİYETLERİ:
Türkiye olarak dost ve kardeşimiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutları ile eşzamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Savunma sanayii ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkân ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim. Malumunuz Türkiye'de uzun yıllardır PKK/PYD/ FETÖ/DEAŞ başta olmak üzere çeşitli sayıda terör örgütü ile mücadele ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin
faili FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.
TİCARET HACMİ 2 MİLYAR DOLAR:
Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yılını idrak edeceğiz. Nijerya, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yapıyor. D8, İslam İşbirliği Teşkilatı
, Ekovaz
ve Afrika Birliği
gibi kuruluşların önemli bir üyesi olan Nijerya, bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya'nın Afrika kıtasında barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınmanın tesisi yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır. Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e ulaştı.
İŞBİRLİĞİMİZİ İLERİ TAŞIMAYA KARARLIYIZ:
21-22 Ekim'de 3. Türkiye- Afrika iş formunu İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ardından 17-18 Aralık'ta İstanbul'da üçüncü Türkiye-Afrika ortaklık zirvesine ev sahipliği yapacağız. Nijerya ile işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görmesinden ve bundan dolayı da Türkiye burslarından faydalanmasından özellikle mutluluk duyuyoruz.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ziyarette bulunduğu Nijerya'nın başkenti Abuja'da resmi tören düzenlendi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı. Erdoğan ve Buhari, heyetlerini birbirlerine tanıttıktan sonra tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.
ENERJİDE ÜÇ ANLAŞMA
CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Buhari'nin, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı. Bu kapsamda iki ülke arasında, "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed tarafından imzalandı. "Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı. "Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması" ile "Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imzalandı.
TÜRKİYE'NİN SIĞINMACILARI MİSAFİR ETMESİ DÜNYAYA ÖRNEK
NİJERYA Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ise konuşmasında şunları söyledi: Sevgili kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci kez Abuja'da ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kovid- 19 bağlamında Nijerya'nın seyahat yasağı listesinden Türkiye çıkarıldı. Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesindeki başarısının altını çizdik ve bunu bir kez daha dile getirdik. Kültürel ilişkilerimizin bundan sonraki dönemde de daha da derinleşeceğini taahhüt ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptıkları için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ağırlıklı olarak Suriye ve Afganistan'daki çatışmalardan kaçan bu kişilerin Türkiye'de misafir edilmesi tüm dünya için örnek teşkil edecektir.
ERDOĞAN'A NIJERYA'DA BÜYÜK HAYRANLIK VAR
NİJERYA Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya, Angola ve Togo'yu kapsayan ziyaretlerini değerlendirdi:
Türkiye dünyadaki en kârlı bölge olarak değerlendirilen Afrika ile münasebetlerini geliştirerek doğru bir adım atıyor. D8, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer örgütlerde aktif şekilde yer alan Türkiye ve Nijerya, iki devleti de dönüştürebilecek muazzam bir ekonomik potansiyelin farkında olarak kazan kazan prensibiyle hareket ediyor.
Orta gelirli ve az gelişmiş ülkelerin çıkarlarını kollayan bir lider olarak görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Nijerya'da büyük bir hayranlık var. Erdoğan'ın öncülüğünde, güvenlik alanındaki işbirliği ve kuzeydoğudaki Boko Haram tehdidi ve isyanıyla mücadele etmek için alınan askeri destek kapsamında, Türkiye tarafından atılan adımlar takdir ediliyor. AA
TÜRKİYE'DEN NİJERYA'YA EĞİTİM DESTEĞİ
Milli
gelirine oranla
insani yardımlarda
en cömert ülke olarak
dünya mazlumlarının kalbinde taht
kuran Türkiye, Afrika'da da umut oluyor. Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) Nijerya'nın başkenti Abuja'da 3. Bölge
Devlet Ortaokulu'nun fizik, kimya, biyoloji
ve ev ekonomisi laboratuvarlarını yenileyerek
modern ekipmanlarla donattı. Abuja'da
1987 yılında kurulan Government Secondary
School Wuse Zone 3'de 551'si erkek ve 649'u
kız öğrenci olmak üzere toplamda bin 200
öğrenci eğitim görüyor.
Okulda görevli olan öğretmenler modern
materyaller ve yapılan tadilatlarla eğitimi daha
kolay hale getirdikleri için Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve TİKA'ya müteşekkir
olduklarını ifade ediyor. Okulun eski hali
ile yeni hali arasındaki farkı gören Nijeryalılar,
gençlerin alacağı eğitim için büyük heyecan
duyuyor. Okulun açılışı bugün gerçekleştirilecek.