AK Parti İzmir’den, zorla meclis üyesi atan Başkan Oran’a tepki

Çeşme Belediyesi bütçe görüşmeleri sırasında, AK Parti Meclis Üyesi Kemal Aydoğu'nun Belediye Başkanı tarafından zorla meclisten atılmasına yönelik açıklama yapan AK Parti İzmir İl Yerel Yönetimler Başkanı İsmail Çiftçioğlu, ''Gelir-gider dengesi tutmayan bir bütçe üzerinde eleştirilerini ifade eden Meclis Üyemiz Aydoğdu, suç üstünde iken basılmış bir mahkumun psikolojisine giren Başkan Oran tarafından anti demokratik tavır sergilenerek zorla meclisten çıkarıldı. Gerçekleri hazmedemediler ama biz Çeşme'mizde, hemşehrilerimiz için muhalefetimizi sürdüreceğiz.'' dedi.

TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti İzmir İl Yerel Yönetimler Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Çeşme Belediyesi Meclisi'nde, bütçe görüşmelerinde, gelir-gider dengesi üzerine eleştiri yapan AK Partili Meclis Üyesi Kemal Aydoğdu'nun, Belediye Başkan Ekrem Oran tarafından, zabıtalara zorla meclisten attırılmasına yönelik açıklama yaptı. Çeşme Belediye Meclisi'nde elim bir hadise yaşandığını ifade eden AK Partili Çiftçioğlu, ''Demokratik teamüllere uymayan ve eleştiriye tahammülü olmayan bir Belediye Başkanının hırçın bir suç bastırma tiyatrosunu yaşadık.

Çeşme halkımızın AK Parti'ye vermiş olduğu muhalefet görevini yerine getiren Belediye Meclis Üyemiz Namık Aydoğdu, tam da lüzumu üzerine gelir-gider dengesi tutmayan bir bütçe üzerinde eleştirilerini ifade ederken, suç üstünde iken basılmış bir mahkumun psikolojisine giren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın anti demokratik tavrını hayretle izledik. Çeşme halkı AK Parti'mize muhalefet ve Oran'a da yerelde iktidar etme yetkisi vermiştir. Belediyenin bütçesini ve kaynaklarını en etkin bir şekilde kullanma yetisini ortaya koyamayan, görevini icra edemeyen Başkan Oran, muhalefet görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan meclis üyemiz Namık Aydoğdu'nun konuşmalarını yani gerçekleri hazmedememiştir. Kendisinin gidici olduğunu görmeye başlayan Başkan Oran'ın bu tavrını şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra da Çeşme'nin menfaatleri doğrultusunda İlçe Başkanımız ve Belediye Meclis Üyelerimizin öncülüğünde muhalefetimizi sürdüreceğiz. Bu yaşanan anti demokratik olaya karşılık da hukuki olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.