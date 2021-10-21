Erzurum’a şehit ateşi düştü

Şehidin cenazesi Erzurum'a yola çıkarken acı haberde Erzurum'da yaşayan ailesine verildi. Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesine yaşayan aileye acı haber askerler ve sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehidin evine ve mahalleye büyük Türk bayrakları asıldı, ailenin yakınları da acıyı paylaşmak üzere şehidin baba evine geldi.