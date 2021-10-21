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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:00 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:09

Meteoroloji duyurdu! O yerlerde hava sıcaklığı artacak

AA
Meteoroloji duyurdu! O yerlerde hava sıcaklığı artacak

Türkiye'de bugün hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artması, yurt genelinde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinde havanın yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu! O yerlerde hava sıcaklığı artacak
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