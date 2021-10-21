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Giriş Tarihi: 21.10.2021 20:48 Son Güncelleme: 21.10.2021 21:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü

Akar, Austin görüşmesinde, G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargah'ında Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuları ele almak üzere NATO Savunma Bakanları bir araya geldi. Türkiye'yi temsilen toplantılara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek olan G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliğinin ele alındığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü
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