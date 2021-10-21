Muharrem İnce Millet İttifakı’nı topa tuttu: 8-10 kişi birleşip Erdoğan’ı yenecekler! Sizin kendinize hiç güveniniz yok mu?

MUHARREM İNCE: 8-10 KİŞİ BİRLEŞİP ERDOĞAN'I YENECEKLER, SİZİN HİÇ İDDİANIZ YOK MU?

Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren İnce şu ifadeleri kullandı:

O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der.