Şehit Tortumlu memleketi Erzurum’a uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen Eren-7 operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralandı. Tortumlu, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli İl Jandarma bünyesinde görevli ve Erzurum nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun naaşı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ki işlemlerin ardından konvoy eşliğinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına götürüldü.





Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından okunan duanın ardından askeri helikopterle memleketi Erzurum'a uğurlandı.



Düzenlenen törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkân katıldı.