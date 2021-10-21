Son dakika... Başkan Erdoğan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak

AFRİKA'YA DOĞRUDAN 6 MİLYARLIK YATIRIM YAPILDI

Paylaşımında bir görsele de yer veren Başkan Erdoğan, 45 Afrika ülkesiyle iş konseyleri oluşturulduğunu aktardı. Afrika'ya doğrudan 6 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, Afrika'ya en çok; demir-çelik, makina ve motorlu taşıt ihrat edildiğini belirtti. En fazla ithal edilen ürünlerin ise altın, mineral yakıt ve yağlar ile plastikler olduğunu aktardı.