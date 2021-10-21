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Giriş Tarihi: 21.10.2021 18:43 Son Güncelleme: 21.10.2021 18:48

Son dakika... Başkan Erdoğan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak

Son dakika... Başkan Erdoğan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Bizim amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya kamuoyu tarafından da yakından takip edilen Afrika ziyaretini tamamladı. Ziyaret kapsamında; Angola, Togo, Burkina Faso, Liberya ve Nijerya Cumhurbaşkanlarıyla görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, mevkidaşlarıyla ikili konuları detaylıca masaya yatırdı.

"AMACIMIZ AFRİKA İLE BİRLİKTE KAZANMAK"

Konuya dair sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan Afrika mesajı verdi ve "Bizim amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir." dedi.

AFRİKA'YA DOĞRUDAN 6 MİLYARLIK YATIRIM YAPILDI

Paylaşımında bir görsele de yer veren Başkan Erdoğan, 45 Afrika ülkesiyle iş konseyleri oluşturulduğunu aktardı. Afrika'ya doğrudan 6 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, Afrika'ya en çok; demir-çelik, makina ve motorlu taşıt ihrat edildiğini belirtti. En fazla ithal edilen ürünlerin ise altın, mineral yakıt ve yağlar ile plastikler olduğunu aktardı.

TOPLAM KALKINMA YARDIMI 8.7 MİLYAR DOLAR

THY'nin 33 Afrika ülkesine, 41 noktaya sefer düzenlediğini de paylaşımında ifade eden Erdoğan, Afrika ülkelerine toplam kalkınma yardımının 8.7 milyar dolar olduğunu belirtti.

BİRÇOK ANLAŞMA İMZALANDI

Ayrıca bugüne kadar, 48 ülke ile ticari ve ekonomik iş birliği anşaşması, 32 ülke ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması, 16 ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının imzanaldığı aktarıldı.

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Son dakika... Başkan Erdoğan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak
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