Türk SİHA’ları dünyaya yayılmaya devam ediyor! Kırgızistan, Türkiye’den Bayraktar SİHA satın aldı

"TOPRAKLARIMIZI İŞGAL ETME GİRİŞİMİ OLURSA CEVABI SERT OLACAK"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin teçhizat envanterinin çıkarıldığını ve arızalı tüm teçhizatın gelecek baharda güncelleneceğini belirtti. Teçhizatların yenilenmesinin her hangi bir çatışmaya hazırlık olmadığının altını çizen Caparov, "Biz 30 yılda kimse ile bir çatışma başlatmadık. Elimizde silahla yabancı toprakları ele geçirmedik ve ileride de bunu yapmayacağız. Eğer topraklarımızı işgal etme girişimi olursa cevabı sert olacak" dedi.