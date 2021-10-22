Emine Erdoğan: Kadın liderler dijital dönüşüme mercek tutmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Afrika 3. Ekonomi İş Forumu kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu Paneli'nde konuştu. Erdoğan, salona Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı eşi Denise Nyakeru ile birlikte geldi. Panele Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın yanı sıra Türkiye ve Afrika'dan iş insanları iştirak etti. Panel'de Emine Erdoğan'ın Afrika ziyaretlerinden derlenen görüntü ve karelerden oluşan Türkiye ile Afrika ilişkilerini anlatan bir film gösterimi gerçekleştirildi.

"KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ YANINDAYIM"

Erdoğan, "Afrika açılımından sonra sıklıkla ziyaret ettiğimiz Afrika ülkelerine bu sefer Angola ve Togo'yu ekledik ve Nijerya'yı da tekrar ziyaret etme imkanı bulduk. Gönül köprümüzü daha da sağlamlaştırdık" dedi. Türkiye'nin TİKA'dan AFAD'a, Maarif Vakfı'ndan Diyanet İşleri'ne kadar birçok kurumuyla Afrika'da varlık gösterdiğine değinen Erdoğan, "Uzun yıllardır Afrika'nın kalkınmasına destek vermek için birçok faaliyet yürütüyorlar. Ben de bilhassa kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için yapılan her çalışmanın yanındayım" diye konuştu.

"AFRİKALI KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE AKTİF ROL ALIYORUZ"

Erdoğan şöyle devam etti: "Angola ziyaretimizde TİKA'nın teşrifini yaptığı bilgi teknolojileri sınıfı ve müzik odasının açılışını gerçekleştirdik. Angola yetkili bakanlığı ve bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaptık. Kadın girişimciliğini desteklemek için kadınların yerel yemeklerini yapıp satabilecekleri mobil stantlar hediye ettik. Buna benzer sayısız proje ile Afrikalı kadınların güçlendirilmesinde aktif bir rol alıyoruz. Kalkınma eski anlayışla sadece ekonomik bir çerçevede değerlendiriliyordu. Oysa bugün kalkınma sosyal ve bireysel refah ile doğrudan ilişkilidir. Hem mikro hem de makro ölçekte gerçek bir kalkınma için siyasi, ekonomik ve sosyal değişimleri sağlayacak politikalara ihtiyacımız var"!

"BÜTÜNCÜL POLİTİKALAR İLE YAKLAŞMALIYIZ"

"Kadınların istihdamı için eğitim politikalarına, eğitimin önünü açmak için sosyal değişimi tetikleyecek politikaları bütüncül olarak ele almalıyız" diyen Erdoğan, "Bu noktada küresel dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksulluğu bertaraf etmek, cinsiyet adaletini sağlamak, çevreyi korumak ve insan haklarının teminat altına almak ancak bu şekilde mümkün olabilir" ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: "Kadınların güçlendirilmesi sadece ekonomik büyümeye katkı sağlamıyor. Bunun yanında gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, nüfusun niteliğinin artırılmasında ve huzurlu toplum inşasında da rol oynuyor. Nerede olursa olsun konumları iyileşen kadınlar, sadece kendi toplumlarını değiştirmekle kalmıyor, coğrafyalarına yayılan bir iyilik etkisine de neden oluyor. Bu süreci hızlandırmak için bazı başlıklarda kadınların desteklenlediği yol haritalarına ihtiyacımız var. Eğitim, istihdam, karar alma mekanizmalarında görünürlük, dijital dönüşüm ve çevre bu başlıkların başında yer alıyor."

"AFRİKALI KADINLAR GİZLİ KAHRAMANLAR"

Afrika'nın maalesef insanlık tarihinin en zorlu sınavlarını verdiği söyleyen Erdoğan, "Bu geçmişin kıtanın gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olduğu yadsınamaz. Ancak bu deneyim bir yandan Afrika'nın bütün dünyaya ilham olan çok güzel insanlarını çıkarıyor karşımıza. Nice aktivist ve rol model dünyayı etkisi altına alıyor. Afrikalı kadınlar gücün, zekanın ve azmin sembolleri oluyorlar. Afrikalı kadınların gizli kahramanlar olduklarına tanıklık ettim. Kıtanın tamamında tarım sektörünün yüzde 70'i kadınlar tarafından yürütülüyor. Yiyecek üretiminin yüzde 90'ı kadınların elinde gerçekleşiyor. Türk ve Afrikalı kadınların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları pek çok paydada buluşabileceklerine inanıyorum" dedi.

"KADINLAR TEKNOLOJİ TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN OLMALI"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Salgın hayatını birçok alanını altüst eden bir etki gösterdi ancak aynı zamanda dijital dönüşümü hızlandırdı. Kadın liderlerin özellikle bu alana mercek tutmaları gerektiğine inanıyorum. Kadınların teknolojilerinin tüketicileri değil üreticileri olmaları gerekiyor. Kadınların dijital dönüşüme yön verecek aktörler olması bugün ve gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımız belirleyecek. Bu neden kadın liderlere büyük görev düşüyor. Genç kadınların ellerinden tutmak ve onların mentörü olmak önceliğimiz olmalıdır."