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Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:51 Son Güncelleme: 22.10.2021 08:53

FETÖ’nün Dışişleri yapılanmasına operasyon! Soruları çalan şüphelilere gözaltı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün Dışişleri yapılanmasına operasyon! Soruları çalan şüphelilere gözaltı

FETÖ’nün Dışişleri teşkilatı bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, bir kısmı  ihraç edilmiş, meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin bir kısmının Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalıştıkları dönemde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak veya irtibatlar nedeniyle meslekten çıkarıldıkları ve Bylock kullanıcı oldukları tespit edildi. Şüphelilerin meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller de belirlenirken Ankara merkezli 15 ilde gözaltı kararı verildi.

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FETÖ’nün Dışişleri yapılanmasına operasyon! Soruları çalan şüphelilere gözaltı
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