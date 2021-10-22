Onbinlerce Dadaş, şehidini uğurladı

BİR GÜN ÖNCE AİLESİNİN YANINDAYDI

Şehit Burak Tortumlu, 3.5 yıl önce büyük bir sevgi ile göreve başladı. Bir çok operasyona katılan Okuyucu, komşusunun kızları olan Eda Tortumlu ile bir buçuk yıl önce dünya evine girdi. 4 kardeşin en küçüğü olan Tortumlu, şehadetinden önce bir yakınlarının cenaze törenine katılmak ve ailesini ziyaret etmek için Erzurum'a gelmişti.