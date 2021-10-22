Onbinlerce Dadaş, şehidini uğurladı

Tunceli'de devam eden Eren-7 operasyonlarında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopterle Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Tortumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şehidin babası Süleyman Tortumlu, oğlunun şehit haberini almasının ardından 'Vatan Sağolsun' dedi. Gözyaşlarının sel olduğu baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.
1.5 sene önce evlenen ve bir çocuk babası olan Tortumlu'nun naaşı akşam saatlerinde Erzincan'dan askeri törenle Erzurum'a getirildi. Burada askeri törenle karşılanan Şehidin naaşı Narmanlı Camii'ye getirildi. Cami avlusunda onbinlerce vatandaş, şehide son görevlerini yapmak için hazır bulundu. Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin 6 aylık kızı İkra Deren, kadın jandarmaların kucağında babasının son yolculuğunu izledi. Şehidin annesi ve eşini de kadın jandarmalar bir an olsun yalnız bırakmadı.
Helallik alındıktan sonra şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı, top arabasına bindirildi. Ardından selamlama yapılarak Karagöbek Mahalle Kabristanında toprağa verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit babası Süleyman Tortumlu'nun elini tutarak şehidi selamladı. Şehit Babası Tortumlu; "Allaha şükürler olsun, vatana bir evlat verdim. Vatanım sağolsun, hainler kahrolsun" dedi. Şehidin annesi Erengül Tortumlu ise, "Vatan sağolsun" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan onbinler ise "Kahrolsun PKK" diyerek sloganlar attı.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Mehet Makas, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum MHP İl Başkanı Naim Karataş, askeri erkan ve şehidin silah arkadaşları da katıldı.
BİR GÜN ÖNCE AİLESİNİN YANINDAYDI
Şehit Burak Tortumlu, 3.5 yıl önce büyük bir sevgi ile göreve başladı. Bir çok operasyona katılan Okuyucu, komşusunun kızları olan Eda Tortumlu ile bir buçuk yıl önce dünya evine girdi. 4 kardeşin en küçüğü olan Tortumlu, şehadetinden önce bir yakınlarının cenaze törenine katılmak ve ailesini ziyaret etmek için Erzurum'a gelmişti.