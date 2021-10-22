Son dakika: Suruç’ta 34 kişinin ölümüne neden olmuştu! Davada karar çıktı

34 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanığına, maktul ve yaralıların sayısı dolayısıyla "Tasarlayarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezası verdi.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 70 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Heyet, ayrıca duruşmaya katılan Koray Türkay, Şahin Tümüklü, Çağla Seven, Fethi Aydın ve avukat Sezin Uçar hakkında da duruşmada "hakaret ve heyeti tehdit" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te düzenlenen canlı bomba saldırısında 34 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.