Suya göre tarım yapacağız

Başkan
Erdoğan, 1. Su Şûrası'na canlı bağlantı yaparak açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi:
Petrole ve karbon yakıtlara sahip olmak için yapılan mücadele artık su alanında yapılacak. Dünya Su Kalkınma Raporu
tahminlerine göre, 2050'de yaklaşık 6 milyar insanın yeterli temiz suya ulaşamayacağı öngörülüyor. Gıdanın kaynağı olan tarım sektörü, suyumuzun yüzde 70'ten fazlasını tüketiyor.
Türkiye
, su zengini bir ülke değil. Ülkemizin güney kesimlerinde kış yağışlarının yüzde 5 ile yüzde 20, yaz yağışlarının da yüzde 10 ile yüzde 40 arasında azalabileceği öngörülmektedir.
Su alanında bugünkü rakamlarla toplam 284 milyar liralık yatırım yaparak, 8 bin 696 tesisi hizmete açtık.
Şehirlerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye 81 il için içme suyu eylem planını hazırladık. 41 milyon vatandaşımıza 2.7 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Şayet bu yatırımlar yapılmasaydı şu kurak dönemde, 44 ilimiz 2020 ve 2021 yıllarında kısmen veya tamamen susuz kalacaktı.
7 ay süren yoğun çalışma sonunda belirlediğimiz 28 maddelik Su Şûrası Bildirgesi
'ni sizlerle paylaşıyorum: "Su verimliliği
strateji belgesi ve havza bazlı su eylem planları hazırlanacaktır. Belediyelerce içme suyu sistemlerinde yüzde 35 seviyesinde olan su kaybı oranı, yüzde 25 seviyesinin altına indirilecektir. Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır. Atık suların uygun kaliteye getirilerek başta tarımsal sulama olmak üzere yeniden kullanımı sağlanacaktır. Taşkın ve kuraklıkla ilgili tahmin ve erken uyarı sistemleri kurularak, afetler öncesinde gerekli önlemler alınacaktır. Arazilerin modern sulama yöntemleriyle sulanması yaygınlaştırılacaktır. Havza su potansiyeline göre ürün deseni belirlenerek suya göre tarım yaklaşımı esas alınacaktır.
ERDOĞAN KAFEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
BAŞKAN Erdoğan, Üsküdar
Kısıklı'da bulunan konutundan çıkıp Vahdettin Köşkü
'ne gittiği sırada Çengelköy
'de bulunan bir kafeye girdi. Erdoğan burada müşteriler ve kafe çalışanlarıyla sohbet etti. İçeride bir bebeği de seven Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
PANDEMİ DÖNEMİNDE BİLE KONTAK KAPATMADIK
BAŞKAN Erdoğan, Bölgesel Finans Konferansı
'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Yaklaşık iki yıldır sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel bir krizle mücadele ediliyor. 2020'de dünya ekonomisi yüzde 3.5 küçülürken, küresel ticarette yüzde 10'a yakın daralma oldu.
Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye olarak bu süreçte hem salgınla mücadelede hem de ekonomi alanında farklı bir yöntem benimsedik. Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçimize, esnafımıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklime, tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020'de yüzde 1.8'lik oranla G20 içinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülkeler arasında yer aldık. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüme oranları yakaladık. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz.
Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır. İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. Bu projenin İslami finans açısından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz.