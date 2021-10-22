Türk bilim insanlarından gargara ile korona testi

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLARDAN ÖRNEK ALMAYI KOLAYLAŞTIRACAK"

Gargara yöntemiyle işlemlerin de hızlanacağına dikkat çeken Prof. Dr. Kocagöz, "Okul taramalarıyla birlikte çocuklar hastaneye daha çok gelmeye başladı. Onlardan örnek almak çok zordu ve anne babalar tereddüt ediyordu. Bu yöntem örnek almayı çok kolaylaştıracağı için bütün bu yakınmaları ortadan kaldırabilir. Daha etkili bir toplum taraması yapmayı sağlayabiliriz. Diğer testleri deneyimli bir sağlık personelinin alması gerekiyor ama burada hastanın eline suyu veriyorsunuz ve ağzını çalkaladıktan sonra geri vermesini istiyorsunuz. Hem örneği alanları enfeksiyon riskinden koruyoruz. Hem de kişilerin çocuklar da dâhil olmak üzere çok rahat bir şekilde örnek vermesini sağlıyoruz. Ama duyarlılıkta da bir kaybımız yok. Eşit veya daha duyarlı bir şekilde Covid-19'un saptanmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"KANSER TARAMASI İÇİN DE KULLANMAK İSTİYORUZ"

Dünyada tek olan bu yöntemin ilerde başka hastalıkların tanısında da kullanılacağını ifade eden Kocagöz, "Bu polimer için patent başvurusunu yaptık. Çok özel bir polimer ve geliştirmeye de devam ediyoruz. İdrar alarak kanser taraması yapmak, enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanmak gibi araştırmalarla devam etmek istiyoruz. Şu an bu yöntem kullanılmaya başlandı ve başka hastanelerden de çok hızlı bir istek var. Türk Halk Sağlığı Kurumu onayı alıp ürün takip sistemine kaydedilmiş bir ürün. Klinik araştırma da yaptık ve çok saygın bir dergide de yayınlayarak sonuçlarını paylaştık" dedi.