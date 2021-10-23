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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Balyoz Davası 7 sanık için sil baştan

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Doğan, SEGBİS aracılığıyla, diğer 5 sanık mahkeme salonuna gelerek katıldı. Davada, sanık emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın vefat ettiği bilgisi verildi.
Sanıklar 2015'teki beraat kararında direnilmesini talep ederek Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını istedi. Savcı, bozma kararına karşı beyanını daha sonra bildireceğini ifade etti. Bu durum üzerine mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olumlu veya olumsuz dönüş yapılmadığını kaydederek dilekçe akıbetinin sorulmasına karar verdi. Duruşma 18 Şubat 2022'ye ertelendi.
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Balyoz Davası 7 sanık için sil baştan
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