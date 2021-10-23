Başkan Erdoğan ateş püskürmüştü! ’Osman Kavala serbest bırakılsın’ çağrısı yapan büyükelçi soluğu Abdullah Gül’ün yanında aldı

4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçi arasında bulunan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Abdullah Gül ile görüştü. Maki, "Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, büyükelçilerin Osman Kavala çağrısıyla Türk yargısını ve demokrasisini hedef almalarına ateş püskürmüş, "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?" demişti.