Dadaşlar diyarı şehidini uğurladı

Tunceli'de devam eden Eren-7 operasyonları sırasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu için dün memleketi Erzurum
'daki Narmanlı Camisi'nde, cuma namazını müteakip tören düzenlendi. Cami avlusunu binlerce vatandaşın doldurduğu törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan
Valisi Mehet Makas, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı.
BABASINI UĞURLADI
Bakan Soylu, şehit babası Süleyman Tortumlu'nun elini tutarak şehidi selamladı. Şehit babası Tortumlu, "Allah'a şükürler olsun, vatana bir evlat verdim. Vatanım sağ olsun, hainler kahrolsun" dedi. Şehidin annesi Erengül Tortumlu da, "Vatan sağ olsun" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin 6 aylık kızı İkra Deren, bir kadın jandarmanın kucağında babasının son yolculuğunu izledi. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Eda Tortumlu'yu kadın jandarmalar bir an olsun yalnız bırakmadı. Törene katılanlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Helallik alındıktan sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, top arabasına bindirildi. Ardından selamlama yapılarak Karagöbek Mahalle Kabristanı'nda toprağa verildi. Şehit Burak Tortumlu'nun 3.5 yıl önce göreve başladığı ve birçok başarılı operasyona katıldığı bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.
BAŞHEKİM GÖREVDEN ALINDI
Bu arada Tunceli'den yaralı halde Erzincan Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine helikopterle indirilen şehit Tortumlu için beklenen ambulansın gelmediği iddia edilen bir video ise sosyal medyada gündem oldu. Sağlık Bakanlığı ise konuya ilişkin video görüntüleri ve ambulans krizi nedeniyle hastane başhekimini görevden aldığını açıkladı.