Gazetecilere kitre bebek dayağı

Büyükşehir Belediyesi'nin, internette 150 liradan satılan Kitre bebeklerden birine, 11 bin 500 lira ödediğine yönelik haberimiz geniş yankı uyandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
, dün Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışında, gazetecilerin Kitre bebek
vurgunuyla ilgili sorularıyla karşılaştı.
Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak
, Büyükşehir'in 150 liradan satılan Kitre bebeklerin tanesine neden 11 bin 500 lira ödediğini Mansur Yavaş'a sormak istedi. Yavaş'ın korumaları, İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz
'ın görüntü almasını engellemek amacıyla geniş sert önlem aldı. Muhabir İsmail Çanak soruyu sorarken kalabalık bir güvenlik ekibi kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek alandan uzaklaştırdı ve görüntü almasını engelledi. Bu sırada muhabir İsmail Çanak da Yavaş'ın yakın çevresindekilerden oluşan 50-60 kişilik grup tarafından tartaklandı.
Gazeteciler, polisin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı ve Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Muhabir İsmail Çanak, yaşadıkları dehşet dolu dakikaları şöyle anlattı: Başkan Yavaş'a, Sabah'ın yayınladığı Kitre bebek vurgunu haberinin doğruluğunu sormak istemiştim. Beyaz TV ekibi olduğumuz anlaşılınca, kalabalık bir ekip tarafından abluka altına alındık. "Burada çekim yapmayın, sonunuz olur" diye tehdit ettiler. Kalabalık bir grup, kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek müze dışına attı. Beni abluka altında aldılar ve 60 kişilik grup bir anda beni darp etmeye başladı. Polisler gelmeseydi durum daha kötü olurdu.
44 OYUNCAK BEBEĞE 366 BİN LİRA ÖDEDİLER
SABAH'ın
dün birinci sayfadan "Bu da Kitre bebek vurgunu" başlığıyla duyurduğu haberde, Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi için alınan 44 oyuncak bebeğe 366 bin lira ödendiği bilgisi yer aldı. "Büyükşehir'in, tanesine 11.500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor" denildi.