Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Giriş Tarihi: 23.10.2021 18:52 Son Güncelleme: 23.10.2021 19:08

Son dakika: Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Son dakika: Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara Bölgesi ile Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Kuvvetli sağanak yağışın gün boyu İstanbul'da da etkili olacağı aktarılırken, Meteoroloji'nin uyarı haritasında Sinop, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, akşam saatlerine kadar Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yurdun büyük bir kısmında beklenen sağanak yağış, İstanbul'da da gün boyu etkili olacak. Yetkililer yaptıkları açıklamalarda İstanbullu vatandaşları oluşabilecek olan olumsuzluklara karşı uyardı.

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Rüzgarın Marmara Bölgesi ile, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

MARMARA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Hava sıcaklığının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Sinop, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA