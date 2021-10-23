Uluslararası medyaya tepki: Karabağ’da Ermenistan’ın resmi haber ajansı gibi çalıştınız

2019'daki Türk Konseyi
Liderler Zirvesi'nde yapılan değerlendirmeyi müteakiben Türkiye'nin ev sahipliğinde hayata geçirilen "Türk Konseyi Medya Forumu" dün "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da bir otelde başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen foruma Başkan Erdoğan'ın gönderdiği video mesajda şu ifadeler yer aldı: Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim ve medya meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakışla sürekli bize ders vermeye çalışanların vicdan ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, milli güvenliği tehdit eder konuma gelmiştir. Dijital faşizmin yanı sıra uluslararası medyanın çifte standardından da muzdarip olan Türk Konseyi bunlara karşı harekete geçmelidir.Dağlık Karabağ Savaşı sırasında siviller katledilirken şahit olduğumuz ikiyüzlü tavır, meselenin ülkelerimiz açısından önemini ortaya koymuştur. Medya bağımsızlığından ve objektiflikten bahseden uluslararası medya, Ermenistan
'ın resmi haber ajansı gibi hareket etti.